Hindi Lifestyle

इन आसान उपायों से दूर करें कमर के दाने, जानें कैसे करें इस्तेमाल

How do I get rid of a rash on my back? यदि आप कमर के दानों को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय मदद ले सकते हैं. जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में...

How do you cure rashes on back naturally? कुछ लोग रात में केवल इस कारण से नहीं सो पाते कि उनके कमरे में दाने होते हैं और उन्हें काफी खुजली होती है. ऐसे में बता दें कि इन दानों को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद ली जा सकती है. यह घरेलू उपाय न केवल कमर के दाने दूर कर सकते हैं बल्कि कमरे में खुजली की समस्या को भी दूर करने में उपयोगी हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि कमर के दानों को दूर करने के लिए कौन से घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

कमर के दर्द को दूर करने के तरीके

एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से कमर के दानों की समस्या दूर हो सकती हैं. बता दें कि एलोवेरा जेल के अंदर एंटीइन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. इसे लगाने से ना केवल दानों से राहत मिल सकती है बल्कि एलोवेरा ठंडी तासीर का होता है जो संक्रमण को भी दूर करने में उपयोगी है. शहद के इस्तेमाल से भी कमर के दानों को दूर किया जा सकता है. बता दें कि शहद के अंदर एंटीमाइक्रोबॉयल गुण मौजूद होते हैं जो न केवल त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं बल्कि कमर पर खुजली, लालिमा और दानों को दूर करने में भी उपयोगी है. नीम की पत्तियों के इस्तेमाल से भी कमर के दानों को दूर किया जा सकता है. ऐसे में आप नीम की पत्तियों को उबालें और बने पानी से कमर को धोएं. बता दें कि नीम के बच्चों के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कमर के दानों से राहत दिलाने में उपयोगी हैं.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि कमर के दानों को दूर करने में कुछ घरेलू उपाय की मदद ली जा सकती है.

