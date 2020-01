अक्‍सर ऐसा होता है कि हमें सेहत से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो हम इंटरनेट पर लक्षण डालते हैं और उससे जुड़ी जितनी भी स्‍टोरीज होती हैं उसे पढ़ने लगते हैं. कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्‍टर को हम खुद ही बताते हैं कि हमें क्‍या हुआ है.

ऐसा ही एक वाक्‍या इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. दरअसल एक शख्‍स ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसे पढ़ने के बाद लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं.

हुआ ये कि Mark Shrayber नाम के एक शख्‍स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया कि उनके साथ क्‍या हुआ, जब अचानक उन्‍हें अपने पैर नीले दिखने लगे. मार्क तुरंत ऑनलाइन गए और उन्‍होंने एक नामी मेडिसिन वेबसाइट पर अपने लक्षण डालकर सर्च यिका. वहां उन्‍होंने जो पढ़ा, उससे ये समझा कि उन्‍हें deep vein thrombosis हो गया है.

ये पढ़ते ही वो काफी डर गए और भागते हुए अस्‍पताल पहुंचे. जब डॉक्‍टर्स ने उनकी जांच की तो बताया कि उन्‍हें ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है बल्कि उनके पैर तो उनकी नई जींस की वजह से नीले हो गए हैं. ये सुनते ही वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और घर आकर उन्‍होंने इस घटना के बारे में ट्वीट किया. उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

देखें-

Went to the ER because “my legs have turned blue and Web MD says I have deep vein thrombosis.”

Was this it? The big one?

No! I have the “dumbass who doesn’t wash his new jeans before wearing them” disease and I would like to be executed immediately.

— Mark (@MShrayber) January 25, 2020