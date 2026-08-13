घर में चूहों ने कर दिया है परेशान? ऐसे पाएं आसानी से छुटकारा

How to Get Rid of Mice: चूहों की वजह से घर में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं. खाने-पीने की चीजों से लेकर कपड़े, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फर्नीचर और बिजली के तार, चूहे सभी सामान को नुकसान पहुंचाते हैं. इतना ही नहीं, घर में चूहों की मौजूदगी से साफ-सफाई करने के बाद भी बीमारियों का खतरा रहता है.

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चूहों को घर से भगाने से आसान उपाय

चूहों को भगाने के लिए आप पुदीना, तेज पत्ता, फिटकरी, प्याज-लहसुन जैसी तेज गंध वाली चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इनसे छुटकारा पाने के लिए इनके आने-जाने वाले रास्तों को बंद करें और दीवारों की दरारों को भी बंद करवाएं.

घर में हमेशा खाने को ढककर रखें और समय पर घर के हर कोने की सफाई जरूर करें.

अगर आपके घर में भी चूहों ने नाक में दम कर रखा है और वे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपायों और जरूरी सावधानियों की मदद से आप चूहों को घर से दूर भगा सकते हैं. चूहे अक्सर खाने की तलाश में घर में घुसते हैं और मौका मिलते ही फर्नीचर, कपड़े, कागज और बिजली के तारों को कुतरने लगते हैं. इसलिए अगर घर में चूहों की संख्या बढ़ रही है, तो समय रहते इन्हें दूर रखने के उपाय करना जरूरी है. आगे जानिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय, जिनकी मदद से आप अपने घर में से चूहों को भगा सकते हैं.

पुदीने का तेल आएगा काम

पुदीने की तेज खुशबू चूहों को पसंद नहीं आती. इसके तेल का यूज़ उन जगहों पर किया जाता है, जहां से चूहे आते-जाते हैं. इसका यूज़ करने के लिए आपको एक स्प्रे बोतल में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें पेपरमिंट ऑयल की डालनी हैं. फिर इस मिक्सचर को घर के कोनों, अलमारी के पीछे और चूहों के आने-जाने वाली जगहों पर हल्का स्प्रे करें. आप इसे जरूरत के हिसाब से बाद में भी यूज़ कर सकते हैं.

तेज पत्ता करेगा कमाल

तेज पत्ता भी अपनी तेज खुशबू के कारण चूहों को कुछ जगहों से दूर रखने में मदद करता है. इसे उन जगहों पर रखा जाता है, जहां चूहे ज्यादातर दिखाई देते हैं.

फिटकरी का यूज़ करें

कुछ लोग चूहों को दूर रखने के लिए फिटकरी का यूज़ भी करते हैं. इसके लिए फिटकरी को छोटे टुकड़ों में करके उन जगहों के आसपास रखा जाता है, जहां चूहे आते-जाते दिखाई देते हैं. अगर घर में बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो ऐसी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें.

सिरके की तेज गंध

सिरके की गंध काफी तेज होती है और इसकी गंध चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. इसका यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक रूई का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसके ऊपर सिरका लगाना है. इसे उन जगहों पर रखना है, जहां पर चूहे आते-जाते हैं. अगर आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगे कि इसकी गंध कम हो गई है, तो आप इस रूई को बार-बार बदलकर रख सकते हैं.

काली मिर्च करें यूज़

काली मिर्च की तेज खुशबू भी चूहों को कुछ जगहों से दूर रखने में मदद करती है. अगर आपको चूहों के आने-जाने का रास्ता पता है, तो वहां थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर रख दें.

प्याज और लहसुन का पेस्ट

चूहों को घर से भगाने के लिए आप प्याज और लहसुन के पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए प्याज के कुछ टुकड़े या कुटी हुई लहसुन की कलियां उन जगहों पर रख दें, जहां से चूहे घर में आते-जाते हैं. प्याज जल्दी खराब होती है, इसलिए इसे लंबे समय तक घर के किसी कोने में पड़ा न रहने दें. खराब या सड़ी हुई चीजें घर में बदबू और दूसरी समस्याएं पैदा करती हैं.

बिल्ली पालना अच्छा ऑप्शन

कई घरों में चूहों से छुटकारा पाने के लिए लोग बिल्ली भी पालते हैं. अगर घर में बिल्ली रहती है, तो चूहे खुद ही भाग जाते हैं. इससे न तो आपको कोई घरेलू उपाय करने की जरूरत पड़ेगी और न ही इन्हें मारने की. बिल्ली के रहने से घर में ज्यादातर कीड़े-मकोड़े भी नहीं रहते हैं.

सबसे जरूरी है चूहों के रास्ते बंद करना

चूहों को घर से दूर रखने के लिए आपको उनके रास्ते बंद करने होंगे. दीवारों की छोटी दरारें, दरवाजों के आसपास की जगह, पाइप के पास बने छेद और रसोई या स्टोर रूम के कोने अच्छी तरह जांचें और यह देखें कि चूहों ने घर में कहां ठिकाना बना रखा है. उसके बाद उन्हें बंद करवा दें.

टाइम टू टाइम घर के सभी कोनों की सफाई करें. घर में किचन, अलमारी, स्टोर रूम और फर्नीचर, सभी जगहों पर आपको अच्छे से साफ-सफाई करनी है, ताकि चूहे वहां पर डेरा न डाल सकें. चूहे अक्सर भोजन की तलाश में घर के अंदर आते हैं. इसलिए अनाज, बिस्किट, नमकीन, पालतू जानवरों का खाना और दूसरी खाने की चीजों को खुले में न रखें. इन्हें अच्छी तरह बंद डिब्बों में रखना चाहिए.

रात में रसोई की सफाई करने के साथ फर्श पर गिरे खाने के टुकड़ों को भी साफ करें. कूड़ेदान को ज्यादा देर तक खुला न रखें और समय-समय पर इसकी भी सफाई करें.

चूहों से बीमारियों का भी खतरा

चूहों की वजह से आप बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. इनके मल-मूत्र और जूठे खाने से आप बीमार हो सकते हैं. इसलिए खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए और साफ-सफाई भी बेहद ध्यान से करनी चाहिए. अगर घर में चूहों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय किसी विशेषज्ञ की मदद लें और चूहों के रहने वाली जगहों को बंद करना जरूरी है.