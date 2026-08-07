घर में मच्छरों से हैं परेशान? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

मानसून में मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इनसे बचाव करना बेहद जरूरी है. अगर आप भी घर में मच्छरों से परेशान हैं, तो महंगे केमिकल वाले उत्पाद खरीदने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ आसान चीजों से ही आप मच्छरों को मिनटों में घर से दूर भगा सकते हैं.

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बारिश का मौसम भले ही सुकून और ठंडक लेकर आता हो, लेकिन इसके साथ घरों में मच्छरों का आतंक भी तेजी से बढ़ जाता है. मच्छर सिर्फ परेशान ही नहीं करते, बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देते हैं. ऐसे में समय रहते इनसे बचाव करना बेहद जरूरी है. कई लोग मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप बिना ज्यादा पैसा खर्च किए कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खों की मदद से भी मच्छरों को घर से दूर रख सकते हैं.

कपूर जलाना-

कपूर से मच्छर भगाने के लिए सबसे पहले आपको कमरे को बंद कर लेना है. उसके बाद कपूर जला दें और कमरे को 20-30 मिनट के लिए बंद रहने दें, ताकि कपूर का धुआं बाहर न निकले. इसके अलावा, कपूर की गोलियों को पानी से भरी कटोरी में कमरे के किसी कोने में रख सकते हैं या कपूर को नीम के तेल में मिलाकर स्प्रे बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

नींबू में लौंग लगाकर रखना-

नींबू और लौंग की मदद से भी आप मच्छरों को बड़ी आसानी से भगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले नींबू को बीच से दो भागों में काट लें. इसके बाद दोनों हिस्सों में 8 से 10 साबुत लौंग लगा दें और उन्हें घर के उस हिस्से में रख दें, जहां मच्छर ज्यादा हों. आप इसे घर के दरवाजे के पास भी रख सकते हैं. ध्यान रखें कि नींबू को हर 2 से 3 दिन में बदलते रहें, ताकि उसकी गंध बनी रहे और मच्छर दूर रहें.

नीम के पत्तों का धुआं करना-

नीम के पत्तों में औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जिनकी गंध मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती. नीम के पत्तों के धुएं से मच्छर दूर भाग जाते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में सूखे नीम के पत्ते लें. इसके बाद उन्हें जलाकर धुआं करें. आप चाहें तो इसमें कपूर भी मिला सकते हैं. जब अच्छी तरह धुआं होने लगे, तो उस बर्तन को उस कमरे में रख दें, जहां मच्छर ज्यादा हों और धुएं को पूरे घर में फैलने दें.

तुलसी का पौधा

तुलसी के पौधे से भी मच्छर दूर भागते हैं, क्योंकि इसमें तेज प्राकृतिक सुगंध और औषधीय गुण मौजूद होते हैं. इसकी महक मच्छरों को पसंद नहीं आती, जिससे वे दूर रहते हैं. इसलिए आप घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं. इसके अलावा जिस कोने में मच्छर ज्यादा आते हों, वहां भी तुलसी का गमला रख सकते हैं.

घर में मच्छरों के रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मच्छर विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलाने का कारण बन सकते हैं. अगर आप इनके संपर्क में आते हैं, तो बीमार पड़ सकते हैं. इसलिए समय रहते बचाव करना बेहद जरूरी है.