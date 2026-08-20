पौधों में लगने वाले कीड़ों से हैं परेशान? घर पर ही बनाएं ये आसान स्प्रे

मानसून में मौसम सुहावना होने के साथ पौधों की ग्रोथ भी तेजी से होती है. चारों तरफ हरियाली नजर आती है, लेकिन ज्यादा नमी और लगातार बारिश पौधों के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है. इस दौरान पत्तियों पर कीड़े लगने, फंगल होने और पौधों के कमजोर पड़ने की समस्या आम है. अगर आपके गार्डन या गमलों में लगे पौधे भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू चीजों की मदद से आप नेचुरल स्प्रे तैयार कर सकते हैं. इसका यूज़ पौधों की देखभाल में मददगार होता है और आपके गार्डन की हरियाली को बनाए रखने में मदद करता है.
आप घर पर ही बस कुछ ही चीजों से इसे तैयार कर सकते हैं. पौधों की देखभाल के लिए नीम ऑयल का यूज़ काफी समय से किया जा रहा है. इसकी तेज गंझ और प्राकृतिक गुणों से कई तरह के कीड़े आपने आप ही पेड़ों को छोड़ देते है और पेड़ की ग्रोथ में भी कोई समस्या नहीं आती है. इसे पानी और थोड़े से माइल्ड लिक्विड सोप के साथ मिलाकर स्प्रे तैयार किया जा सकता है.
सबसे पहले एक लीटर पानी लें. इसमें नीम ऑयल डालें और फिर कुछ बूंदें लिक्विड सोप की मिलाएं. अब इसे अच्छी तरह मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. इस घोल को पौधे की पत्तियों के ऊपर और नीचे की सतह के साथ-साथ तने पर भी हल्का स्प्रे करें. पत्तियों के निचले हिस्से पर खास ध्यान दें, क्योंकि कई छोटे कीड़े वहीं छिपे रहते हैं. स्प्रे सुबह या शाम के समय करना बेहतर रहेगा. तेज धूप के दौरान पत्तियों पर घोल का छिड़काव करने से उन्हें नुकसान हो सकता है. पहली बार इस्तेमाल करते समय पूरे पौधे पर स्प्रे करने के बजाय एक छोटी जगह पर इसे लगाकर देखें. अगर पौधे पर कोई खराब असर नजर नहीं आता है, तभी बाकी हिस्सों पर इसका यूज़ करें. कीड़ों की समस्या बनी रहने पर कुछ दिनों के बाद दोबारा छिड़काव किया जा सकता है.
सभी घरों के किचन में लहसुन- मिर्च तो होतें ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका यूज़ आप पौधों की देखरेख के लिए भी कर सकते हैं. लहसुन और मिर्च की तेज गंध वाले घोल का यूज़ भी पौधों से कुछ छोटे कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है. इसे घर पर तैयार करना काफी आसान है.
लहसुन और मिर्च को अच्छी तरह पीस लें. अब इसे एक लीटर पानी में डालकर रातभर के लिए छोड़ दें. अगले दिन इस पेस्ट को कपड़े या बारीक छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लें. तैयार पानी को स्प्रे बोतल में भरकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इस घोल का हल्का छिड़काव पौधे की प्रभावित पत्तियों और तनों पर करें. यह खासतौर पर छोटे कीड़ों जैसे एफिड्स यानी माहू को दूर रखने में मदद कर सकता है. तेज धूप में इसका इस्तेमाल करने से बचें और किसी भी नए घोल को लगाने से पहले पौधे के छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर करें. ध्यान रखें कि घरेलू स्प्रे हर पौधे और हर तरह के कीट पर एक जैसा असर नहीं करते. अगर पौधे में फंगल या कीड़ों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो समस्या की सही पहचान करके उसी के अनुसार पौधों की देखरेख करें. आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट्स से भी मदद ले सकते हैं.