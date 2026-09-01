बर्तनों की जिद्दी चिकनाई से हैं परेशान? किचन की इन चीजों से मिनटों में करें साफ

Stubborn Grease: बर्तनों पर जमी जिद्दी चिकनाई को साफ करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बाहर से महंगे केमिकल वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप बर्तनों पर जमी चिकनाई और गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं.

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स्टील के बर्तनों को साफ करते समय बहुत ज्यादा कठोर स्टील वूल या लोहे के जूने का यूज़ नहीं करना चाहिए (AI PHOTO)

हर घर में रोजाना बर्तनों का यूज़ होता है. खाना बनाते समय कई बार तेल और घी की वजह से बर्तनों पर चिकनाई जम जाती है. अगर इसे समय पर साफ न किया जाए, तो धीरे-धीरे यह चिकनाई जिद्दी हो जाती है और इसे हटाने में काफी समय लग जाता है. त्योहारों के दौरान तो घर में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं. ऐसे में कढ़ाई और दूसरे बर्तनों का लगातार यूज़ होने से उन पर तेल की मोटी परत जम सकती है. कई बार कढ़ाई का रंग भी काला पड़ने लगता है, जबकि दूसरे बर्तनों पर चिकनाई की वजह से पीलापन दिखाई देने लगता है. अगर आप भी बर्तनों की इस जिद्दी चिकनाई से परेशान हैं, तो महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट के ज्यादा यूज़ से बर्तनों की चमक भी फीकी पड़ सकती है. इसके बजाय आप किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करके बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं और उनकी चमक वापस ला सकते हैं.

नींबू और बेकिंग सोडा

नींबू और बेकिंग सोडा का यूज़ बर्तनों की चिकनाई साफ करने के लिए किया जा सकता है. नींबू की खटास चिकनाई को ढीला करने में मदद करती है, जबकि बेकिंग सोडा जमी हुई गंदगी को हटाने में मदद करता है. इसके लिए सबसे पहले चिकनाई वाले बर्तन के ऊपर 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद एक आधा कटा हुआ नींबू उसके ऊपर रगड़ें. इससे बर्तन के ऊपर झाग बनने लगेंगे. इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट के लिए बर्तन पर लगाए रखना है, उसके बाद पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना है.

बेकिंग सोडा, डिशवॉश और सिरका

अगर बर्तन पर चिकनाई की परत ज्यादा मोटी है, तो बेकिंग सोडा, डिशवॉश लिक्विड और सफेद सिरके का यूज़ किया जा सकता है. यह पेस्ट जमी हुई चिकनाई को ढीला करने में मदद करता है, जिससे बर्तन साफ करना आसान हो जाता है. इस पेस्ट को तैयार करने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे चिकने बर्तन पर अच्छी तरह फैलाएं. इसके बाद ऊपर से थोड़ा सफेद सिरका डालें. पेस्ट को करीब 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें. फिर नरम स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से बर्तन धो लें.

नमक और सफेद सिरका

नमक और सफेद सिरका भी बर्तनों की सफाई में काम आ सकते हैं. दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे दाग वाली जगह पर लगाएं. करीब 10 मिनट बाद बर्तन को हल्के हाथ से रगड़कर साफ कर लें. यह तरीका खासतौर पर क्रॉकरी और बोन चाइना के बर्तनों पर नजर आने वाले पीले दागों को साफ करने में मदद कर सकता है. पहले बर्तन के किसी छोटे हिस्से पर इसे आजमाना बेहतर रहेगा.

चावल का मांड

चावल पकाने के बाद बचने वाले मांड का यूज़ भी चिकने बर्तनों की सफाई के लिए किया जा सकता है. इसके लिए गर्म मांड में चिकने बर्तन को करीब 30 मिनट तक भिगोकर रखें. इसके बाद बर्तन को स्क्रबर की मदद से साफ करें. इससे जमी हुई चिकनाई नरम पड़ सकती है और उसे हटाना आसान हो जाता है. तो आगे से आप जब भी चावल उबालें, तो उसके मांड को फेंकने से पहले उसका यूज़ बर्तनों को साफ करने के लिए करें.

नींबू और तेल

बहुत पुरानी और सूखी हुई चिकनाई के लिए नींबू, नमक और थोड़ी चीनी को तेल के साथ मिलाकर यूज़ किया जा सकता है. एक कप वेजिटेबल ऑयल में थोड़ा नींबू का रस, नमक और चीनी मिलाएं. इस पेस्ट को बर्तन पर जमी मोटी परत पर लगाकर करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद बर्तन को अच्छी तरह साफ करके धो लें.

सफाई के दौरान रखें ध्यान

स्टील के बर्तनों को साफ करते समय बहुत ज्यादा कठोर स्टील वूल या लोहे के जूने का यूज़ नहीं करना चाहिए. इससे बर्तन की सतह पर खरोंच आ सकती है, जिससे वो खराब दिखने लगेंगे और उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी. चिकनाई साफ करने के लिए हल्के गुनगुने पानी का यूज़ करें, क्योंकि गर्म पानी तेल की परत को नरम करने में मदद करता है. साथ ही किसी भी नए घरेलू पेस्ट को पूरे बर्तन पर लगाने से पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लेना बेहतर होता है.