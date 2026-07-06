पैरों की सूजन से आप हो गए हैं परेशान? इन 5 टिप्स को अपनाकर मिनटों में मिल सकती है राहत

How To Reduce Swelling Fast: पैरों की सूजन से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं.

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(Pic credit-pexel)

How To Reduce Swelling Fast: आजकल बदलते मौसम के साथ-साथ शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियां आने लगती है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पैरों में सूजन की दिक्कत भी काफी ज्यादा होती है. लंबे समय तक खड़े रहने, लगातार बैठकर काम करने, बारिश के मौसम, अधिक नमक खाने या थकान की वजह से पैरों में सूजन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आप भी इस दिक्कत से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप भी इन सभी चीजों से छुटकारा या राहत पाना चाहते हैं, तो आप कुछ आसान घरेलू उपायों से इन सभी चीजों को आसानी से ठीक कर सकते हैं. यदि सूजन बार-बार हो, तेज दर्द, लालिमा, बुखार या सांस लेने में तकलीफ भी इसके साथ-साथ आपको हो रही है, तो आपको रोजाना इन 5 आसान असरदार तरीकों को अपना लेना चाहिए.

पैरों की सूजन से राहत पाने के लिए कौन से घरेलू उपायों को अपना सकते हैं?

1. पैर ऊपर उठाना

अगर आपके भी पैरों में काफी ज्यादा तेज दर्द है या आप इससे आसानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको पैरों को ऊपर उठाना चाहिए. ऐसा करने से भी आपको काफी ज्यादा आराम मिल सकता है. पैरों की सूजन को काफी हद तक कम करने में मददगार होता है. रोजाना 15 से 20 मिनट तक आपको इसको करना ही चाहिए.

2. ठंडी सिकाई करें

पैरों में काफी ज्यादा भारीपन हो रहा है और जलन जैसी दिक्कत भी काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको ठंडी सिकाई की जरूरत काफी ज्यादा होती है. बर्फ को सीधे त्वचा पर लगाने के बजाय कपड़े में लपेटकर 10 से 15 मिनट के लिए आपको लगाना चाहिए.

3. हल्की वॉक और एक्सरसाइज

अधिकतर लोगों को पैरों में सूजन की दिक्कत काफी ज्यादा होती है और इस समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं अगर आप भी इस दिक्कत से काफी ज्यादा परेशान हैं और आराम पाना चाहते हैं, तो आप हल्की वॉक और एक्सरसाइज को भी रोजाना कर सकते हैं.

4. नमक का सेवन कम

अगर आप अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, तो आपको ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकने लगता है, जिस वजह से सूजन काफी ज्यादा बढ़ने लगती है.

5. पैरों की हल्की मसाज

सूजन की समस्या से अगर आप परेशान हो गए हैं, तो आपको पैरों की हल्की मसाज जरूर करनी ही चाहिए. ये आपको सूजन से छुटकारा दिलाने में मददगार होती है. नारियल तेल, सरसों के तेल या किसी हल्के मसाज ऑयल से आप पैरों की मसाज को कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.