थायरॉइड से हैं परेशान? रोज करें ये 1 योगासन, 7 दिन में दिख जाएगा फर्क

थायरॉइड की समस्या होने पर बॉडी में कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं. कभी वजन तेजी से बढ़ने लगता है, आंखों के नीचे सूजन नजर आने लगती है, हर समय थकान महसूस होती है, ज्यादा ठंड लग सकती है और पेट से जुड़ी परेशानियां भी होने लगती हैं. इन समस्याओं के लिए डॉक्टर दवाइयां भी देते हैं, लेकिन कई बार दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव और योग को शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में आप अपनी डेली रूटीन में सर्वांगासन को शामिल कर सकते हैं. सर्वांगासन एक ऐसा योगासन है, जिसमें बॉडी लगभग उल्टी स्थिति में आ जाता है. इसे नियमित रूप से और सही तरीके से करने पर थायरॉइड से जुड़ी समस्या में राहत मिल सकती है. आज हम आपको इस आर्टिकल में सर्वांगासन करने का सही तरीका बताएंगे.
स्टेप 1: सबसे पहले योग मैट बिछाकर पीठ के बल सीधे लेट जाएं. दोनों हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें और शरीर को रिलैक्स करें.
स्टेप 2: अब धीरे-धीरे सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं. पैरों को तब तक उठाएं, जब तक वे शरीर से करीब 90 डिग्री के कोण पर न आ जाएं.
स्टेप 3: इसके बाद हथेलियों को जमीन पर टिकाकर कमर और कूल्हों को भी धीरे-धीरे ऊपर उठाएं. इस दौरान जल्दबाजी न करें और शरीर का संतुलन बनाए रखें.
स्टेप 4: अब अपनी कोहनियों को जमीन पर टिकाएं और दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें. हाथों को पीठ के ऊपरी हिस्से के पास रखें, ताकि शरीर को ऊपर रखने में मदद मिल सके.
स्टेप 5: धीरे-धीरे अपने पैरों और शरीर को ऊपर की ओर सीधा करने की कोशिश करें. इस स्थिति में कंधे, रीढ़ और पैर एक सीध में रहें. ध्यान रखें कि शरीर का भार सिर या गर्दन पर नहीं, बल्कि कंधों और हाथों पर रहे.
स्टेप 6: अब ठुड्डी को हल्के से छाती की ओर रखें और सामान्य तरीके से सांस लेते रहें. शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार करीब 30 से 60 सेकंड तक इस मुद्रा में रह सकते हैं. अगर परेशानी महसूस हो, तो तुरंत आसन से बाहर आ जाएं.
स्टेप 7: आसन से वापस आने के लिए जल्दबाजी न करें. पहले पैरों को धीरे-धीरे सिर की ओर लाएं और हाथों को जमीन पर रखें. इसके बाद धीरे-धीरे कमर और रीढ़ को नीचे लाते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं.
सर्वांगासन (शोल्डर स्टैंड) करने से थायराइड ग्रंथि पर सीधा दबाव पड़ता है. आप जब इसे डेली लाइफ में शामिल करेंगे, तो आपको 7 दिन के अंदर ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा. इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.