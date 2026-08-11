घर की सफेद टाइल्स धीरे-धीरे पड़ने लगी है पीली? बिना मेहनत के चकाचक चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये 5 चीजें

White Tiles Cleaning Tips: अगर आपके घर की भी सफेद टाइल्स एकदम पीली हो गई है, तो आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जिससे आप आसानी से साफ कर सकते हैं.

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White Tiles Cleaning Tips: घर में सफेद टाइल्स लोगों को लगवाना काफी ज्यादा पसंद होता है क्योकि वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और साथ ही साथ घर की शोभा को बढ़ाने के लिए उसका ही योगदान काफी ज्यादा होता है. किचन, बाथरूम और फर्श की सफेद टाइल्स पर समय के साथ धूल, साबुन की परत, पानी के दाग, तेल और गंदगी जमने लग जाते हैं, जिसको हटाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. कई बार लगातार सफाई करने के बावजूद टाइल्स का असली सफेद रंग गायब होने लग जाता है और वो धीरे-धीरे पीली पड़ने लग जाती है. धीरे-धीरे पीली या फीकी दिखाई देने के बाद खूबसूरती काफी ज्यादि बिगाड़ने लगती है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी टाइल्स को चमकदार बना सकते हैं.

पीली टाइल्स को चमकदार सफेद कैसे बनाएं?

1. बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा जमी हुई गंदगी को साफ करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. घर की सफाई के लिए काफी यूज में लिया जाता है. अगर टाइल्स पर हल्के दाग और गंदगी जमा हो गई है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आप इसको आसानी से हटा सकते हैं.

2. सफेद सिरका

आप पीली टाइल्स को साफ करने के लिए सफेद सिरका के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये गंदगी को साफ करने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. सफेद सिरके को पानी के साथ अच्छी तरह मिलाकर आप साफ कर सकते हैं.

3. डिशवॉश लिक्विड

डिशवॉश लिक्विड से भी आप आसानी से पीली और चिपचिपी टाइल्स को हटा सकते हैं. ये आपके घर के दाग को हटाने में भी मददगार हो सकता है. हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में माइल्ड डिशवॉश लिक्विड को आप मिलाकर तुरंत साफ कर सकते हैं.

4. नींबू

नींबू भी दाग-धब्बों को हटाने और गंदगी को साफ करने में भी मददगार हो सकता है. आपको जरूर इसका उपयोग करना ही चाहिए. नींबू में प्राकृतिक अम्ल मौजूद होता है और घरेलू सफाई में इसका इस्तेमाल भी काफी लोग करते हैं. आपको एकबार जरूर करके देखना चाहिए.

5. गर्म पानी

आप गंदी टाइल्स और पीली टाइल्स को एकदम साफ करना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे भी आप गंदगी को एकदम साफ कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. हल्के गुनगुने पानी में माइक्रोफाइबर कपड़ा भिगोकर ही आपको टाइल्स को साफ करना है. आपको इन तरीकों को घर पर एकबार तो जरूर अपनाकर देखना ही चाहिए.