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LPG Gas Saving Tips: महंगी LPG से बचना है तो जरूर नोट कर लें ये 5 सॉलिड किचन हैक्स, दोगुना चलेगा रसोई गैस

LPG Gas Saving Tips: बढ़ती महंगाई के इस दौर में अगर आप भी रसोई गैस को दोगुना चलाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं 5 सॉलिड फॉर्मूले के बारे में जो आपके बड़े ही काम आ सकते हैं.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Updated: June 7, 2026, 1:23 PM IST
(pic credit- AI)
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LPG Gas Saving Tips: घरेलू गैस की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है. इस बार एलपीजी की कीमत 29 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गई है, जिससे आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है. इसका असर हर घर के बजट पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. कई लोगों की शिकायत तो अक्सर यही रहती है कि उनकी गैस काफी जल्दी-जल्दी खत्म हो जाती है. जिसके कारण बार-बार नया सिलेंडर बुक करवाना पड़ता है और फिर कभी-कभी तो उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है. अगर आप भी अपनी रसोई गैस को दोगुना चलाना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को अपना सकते हैं. महिलाओं के लिए ये खबर काफी ज्यादा बेस्ट होने वाली है. कुछ आसान और स्मार्ट किचन आदतों को अपनाकर आसानी से LPG गैस की खपत भी हो सकती है. आपको ऐसे 5 सॉलिड फॉर्मूले बताते हैं, जो आपके बड़े ही काम आने वाला है. आपका गैस सिलेंडर ज्यादा दिनों तक भी चलेगा और आपको परेशानी भी कम होगी. आइए जान लिजिए.

रसोई गैस को दोगुना चलाने के लिए 5 सॉलिड फॉर्मूले

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1. एक्स्ट्रा खाने पर रोक

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके घरों में जरूरत से ज्यादा खाना बनता है, लेकिन आप अगर इस महंगाई में रसोई गैस को दोगुना चलाना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा खाने को बनाने में रोक आपको लगानी होगी. जितना आप खाते हैं, उतना ही खाना बनाएं.

2. कम फ्लेम

अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो खाने को जल्दी पकाने के चक्कर में ज्यादा फ्लेम पर खाना बनाते हैं, तो आपको कम फ्लेम पर बनाना है ताकि गैस की खपत अधिक ना हो. अगर आप इस चीज को अपनाते हैं, तो आप गैस को अधिक समय तक चला सकते हैं.

3. चावल को पहले भिगो दें

चावल खाना सभी लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन अगर आप अपनी एलपीजी गैस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो चावल को गैस में बनाने से पहले उसको आपको भिगाकर रख देना है. ताकि जल्दी से पक जाए.

4. एक पकवान ही बनाएं

घरों में हर किसी के खाने की डिमांड एक जैसी नहीं बल्कि अलग-अलग होती है. अगर आप गैस को बचाना चाहते हैं, तो आपको एक ही तरह का खाना ही बनाना है. अलग-अलग तरह का खाना बनाने से गैस काफी ज्यादा खपती है.

5. खाना ढककर पकाएं

अगर आप गैस को बचाना चाहते हैं, तो आप खाने के ढककर पकाएं. खुला खाना पकाने में ज्यादा समय लेता है और साथ ही तीन गुना ज्यादा गैस भी लग जाती है. ढक्कन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो भाप को अंदर से जल्दी से पकाने में मदद मिलती है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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