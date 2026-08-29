जन्माष्टमी में घर के मंदिर को सजाने के लिए अपनाएं ये 5 यूनिक आइडियाज, लगेगा काफी ज्यादा सुंदर

Janmashtami 2026 Decoration Ideas: जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देशभर में खूब धूम-धाम से मनाया जाता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप अपने मंदिर को सजा सकते हैं?

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Janmashtami 2026 Decoration Ideas: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़ी ही धूम-धाम से मनाया जाता है. पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. ये दिन सभी के लिए खूब खास होता है. इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ अपने घर के मंदिर को भी काफी अच्छे से सजाया जाता है. कई सारे फूलों से इसको काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाता है. भगवान कृष्ण के जन्म के समय मंदिर की सजावट का नजारा देखने वाला होता है. लोग कई तरह-तरह की चीजों से मंदिर को सजाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते हैं. अगर आप भी इस जन्माष्टमी में अपने मंदिर को सबसे हटके दिखाना चाहते हैं, तो आप कई सारी चीजों से खूबसूरत बना सकते हैं.

मंदिर सजाने के 5 आसान और खूबसूरत आइडियाज

1. फूलों से सजाएं कान्हा का मंदिर

अगर आप जन्माष्टमी में घर के मंदिर को बेहद ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप फूलों से मंदिर को काफी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं. मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ फूलों की लड़ियां और ऊपर फूलों से छोटी सी झालर को भी लटका सकते हैं.

2. मोर पंख और बांसुरी थीम

हर कोई जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता है, तो आपको बता दें मोर पंख और बांसुरी थीम को भी देकर मंदिर को खूबसूरत बना सकते हैं. मंदिर के बैकग्राउंड में मोर पंख लगाएं और उसके आसपास छोटी बांसुरी को भी रखें.

3. रंग-बिरंगी लाइट्स

कान्हा वाले मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको रंग-बिरंगी लाइट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए. मंदिर के चारों तरफ वार्म व्हाइट लाइट्स लगाएं, जिससे मंदिर काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकता है.

4. मटकी और दही-हांडी थीम

इस जन्माष्टमी अगर आप भी अपने मंदिर को कुछ अलग तरीके से खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो आप मटकी और दही-हांडी थीम से अपने मंदिर को सजा सकते हैं. ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है.ये भी मंदिर को काफी खूबसूरत बना देगा.

5. झूले

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए झूला भी आप मंदिर में लगा सकते हैं. खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मददगार हो सकता है. झूले के नीचे और पीछे फूलों की पंखुड़ियां बिछा सकते हैं. इसको सजाने के बाद हर कोई आपके मंदिर की जमकर तारीफ करेगा. आप चाहे तो छोटा सा झूला भी लगा सकते हैं और इसको अपनी तरह से अलग-अलग तरीकों से सजाकर मंदिर की खूबसूरती को बढ़ा सकता है.