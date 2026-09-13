बाजार से खरीदकर लाने के बाद 1 ही दिन बाद पिलपिले होने लगते हैं टमाटर? यहां जान लें स्टोर करने के 5 जबदस्त तरीके

How To Store Tomatoes For A Week: अगर बाजार से लाए हुए टमाटर 1 ही दिन में पिलपिले होकर खराब होने लगते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इसको स्टोर आसानी से कर सकते हैं.

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How To Store Tomatoes For A Week: घर की रसोई में टमाटर हर घर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. जिसका इस्तेमाल लगभग हर रोज ही किया जाता है. सब्जी हो, दाल, ग्रेवी, चटनी या सलाद-टमाटर खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ इसका इस्तेमाल और भी कई सारी चीजों में किया जाता है. लोग अक्सर बाजार से टमाटर को खरीदकर लाते हैं और फिर देखते हैं, कि 1 दिन बाद ही वो पिलपिले होकर खराब होने लगते हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं. समस्या तब होती है जब टमाटर खरीदने के अगले ही दिन पिलपिले और नरम होने लगते हैं और फिर लोगों को फेंकना ही पड़ता है. टमाटर खराब क्वालिटी के हों, तो फिर वो बेकार होने लग जाते हैं. आइए आज आपको बताते हैं आप कैसे टमाटर को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं.

टमाटर को लंबे समय तक स्टोर कैसे रखें?

1. टमाटर को धोकर स्टोर न करें

अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जो टमाटर को धोकर एक जगह पर रख देते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो ऐसा आपको बंद कर देना है क्योकि ऐसा करना आपके लिए खराब भी हो सकता है. टमाटर की सतह पर पानी या नमी लंबे समय तक बनी रहने से उनके जल्दी नरम पड़ने और खराब होना शुरू हो जाता है.

2. टमाटर को खरीदकर तुरंत फ्रिज में न रखें

अगर आप भी टमाटर को खरीदकर तुरंत फ्रिज में रख देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करने से आपके टमाटर हमेशा खराब ही हो जाएंगे. सीधी धूप से दूर रखें और कोशिश करें कि वे एक-दूसरे के ऊपर ज्यादा दबे हुए न हों.

3. टमाटर को एक-दूसरे के ऊपर न रखें

आपको बाजार से लाने के बाद टमाटर को एक-दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, उनको अलग-अलग ही रखना चाहिए. एक चौड़ी टोकरी या ट्रे में थोड़ी दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा.

4. जरूरत से ज्यादा पके टमाटर

आपको बता दें जरूरत से ज्यादा पके टमाटरों का इस्तेमाल आपको पहले ही कर लेना है या उनको सभी टमाटरों से अलग ही रखना है. अगर कोई टमाटर बहुत ज्यादा नरम हो चुका है, उस पर फफूंदी दिखाई दे रही है, तो उसको फेंक दें.

5. पेपर बैग या पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें

अगर आप टमाटरों को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप पेपर बैग या पेपर टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके लिए एकदम बेस्ट साबित हो सकता है. किसी कंटेनर में रखना है तो नीचे पेपर टॉवल की एक परत बिछाई जा सकती है