हरियाली तीज के लिए ट्राई करें ये खूबसूरत चूड़ी डिजाइन, लुक बनेगा सबसे खास

इस बार 15 अगस्त, शनिवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं. 16 श्रृंगार में चूड़ियों का भी खास महत्व माना जाता है. अगर आप इस हरियाली तीज पर अपने लुक को थोड़ा अलग और खास बनाना चाहती हैं, तो ट्रेडिशनल चूड़ियों के साथ कुछ स्टाइलिश डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं. ये आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न टच भी देंगी.
अगर आपको सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक पसंद है, तो हरे रंग के दो अलग शेड की चूड़ियां पहन सकती हैं. लाइट और डार्क ग्रीन चूड़ियों का मेल हाथों को खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाता है. साड़ी, सूट या लहंगे के साथ यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगेगा. इसके साथ ज्यादा जूलरी पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
तीज के लिए लाल और हरे रंग की चूड़ियों से बेहतर क्लासिक कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो. दोनों रंगों की चूड़ियों को बारी-बारी से पहनें और इनके बीच कुछ पतले गोल्डन कड़े शामिल करें. दोनों किनारों पर डिजाइन वाला कड़ा पहनने से पूरा सेट और भी रिच नजर आएगा. यह स्टाइल खासकर ट्रेडिशनल साड़ी और सूट के साथ खूब जचेगा.
अगर आप अपने हाथों को थोड़ा रॉयल लुक देना चाहती हैं, तो स्टोन वर्क वाली चूड़ियों का सेट ट्राई कर सकती हैं. हरी चूड़ियों के साथ लाल स्टोन वाली चूड़ियां और गोल्डन डिजाइन वाले पतले कंगन काफी खूबसूरत लगते हैं. इनके साथ मोर डिजाइन या बारीक डिटेलिंग वाले कड़े पहनने से लुक और ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. इस तरह की चूड़ियां तीज के अलावा शादी और दूसरी पारंपरिक पार्टियों में भी पहनी जा सकती हैं.
अगर आप इस बार कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो हरी चूड़ियों के साथ पीले रंग की चूड़ियां पेयर करें. हरे और पीले रंग का कॉम्बिनेशन हाथों को ब्राइट और फ्रेश लुक देता है. बीच में गोल्डन या स्टोन वर्क वाली कुछ पतली चूड़ियां जोड़ने से सेट और भी स्टाइलिश दिखाई देगा. यह कॉम्बिनेशन पीले, हरे और हल्के रंग के आउटफिट के साथ काफी अच्छा लगेगा.
हरियाली तीज पर अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप कांच की हरी-लाल चूड़ियों के साथ गोटा-पट्टी वाले कंगन, कुंदन डिजाइन के कड़े या जरदोजी वर्क वाली चूड़ियां पहन सकती हैं. अगर आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का मिक्स पसंद है, तो थ्रेड वर्क, घुंघरू या मेटल डिटेलिंग वाली चूड़ियां भी ऑप्शन अच्छा हैं.
आप हरी चूड़ियों के सेट के बीच में एक चौड़ा कड़ा पहन सकती हैं. जिससे आपका लुक स्टाइलिश लगेगा. गोल्डन रंग की पतली चूड़ियों को कांच की चूड़ियों के साथ मिलाकर पहनें. लाल और हरे रंग की चूड़ियों के बीच स्टोन या कुंदन वर्क वाली चूड़ियां जोड़ें. ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाएं. चूड़ियों का रंग चुनते समय अपने आउटफिट और जूलरी के शेड का भी ध्यान रखें.