ऑफिस में Independence Day सेलिब्रेशन के लिए ये Elegant Ethnic Looks करें ट्राई

Independence Day office outfits: 15 अगस्त का दिन देशभक्ति और गर्व से भरा होता है. इस खास मौके पर स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस तक अलग-अलग तरह के सेलिब्रेशन किए जाते हैं. अगर आपके ऑफिस में भी Independence Day Celebration होने वाला है और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि इस दिन क्या पहनें, तो हम आपको कुछ ऐसे आउटफिट के बारें में बताएंगे, जिन्हें पहनने के बाद आपका लुक बेहद ही प्यारा आएगा.

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इंडिपेंडेंस डे ऑफिस लूक आउटफिट

ऑफिस के लिए कपड़े चॉइस करते टाइम लुक के साथ-साथ कंफर्ट का ध्यान रखना भी जरूरी है. ऐसे में आप तिरंगे के रंगों से इंस्पायर्ड आउटफिट, सिंपल कुर्ता सेट, को-ऑर्ड सेट या फिर एथनिक-फ्यूजन लुक ट्राई कर सकती हैं. खास बात यह है कि इसके लिए सिर से पैर तक तिरंगे के तीनों रंग पहनना जरूरी नहीं है. आप किसी एक रंग को अपने लुक का हाईलाइट बनाकर भी खूबसूरत और एलिगेंट नजर आ सकती हैं.

महिलाओं के लिए एथनिक लुक्स

कुर्ता देगा क्लासी लूक

Independence Day के लिए सफेद कुर्ता सबसे एवरग्रीन चॉइस है. आप इसे सफेद या ऑफ-व्हाइट पैंट के साथ पहन सकती हैं. लुक में हल्का केसरिया या हरा रंग जोड़ने के लिए दुपट्टा, ईयररिंग्स या बैग का सहारा लें. इससे आउटफिट सटल भी लगेगा और फेस्टिव टच भी आएगा. अगर आपको थोड़ा ब्राइट और रिच लुक पसंद है, तो बॉटल ग्रीन या डीप ग्रीन कुर्ता ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ व्हाइट पैंट या प्लाजो पहनें. ज्यादा एक्सेसरीज की जगह छोटे ईयररिंग्स और एक खूबसूरत वॉच आपके लुक को पूरा करने के लिए काफी है. ऑफिस पार्टी के लिए को-ऑर्ड सेट भी अच्छा ऑप्शन है. केसरिया, ग्रीन, आइवरी या पेस्टल शेड में मैचिंग टॉप और ट्राउजर वाला सेट पहन सकती हैं. यह आउटफिट आपको ट्रेडिशनल के साथ-साथ मॉडर्न लुक भी देगा और इसे कैरी करना भी आसान रहेगा.

एथनिक सूट से मिलेगा फेस्टिव टच

अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद है, तो हल्की कढ़ाई वाला सूट पहन सकती हैं. बहुत ज्यादा हैवी वर्क की जगह सिंपल एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट चुनें, ताकि आउटफिट ऑफिस के हिसाब से सोबर नजर आए. इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी आपके लुक को और खूबसूरत बना सकती है. तिरंगे से इंस्पायर्ड लुक पाने का मतलब यह नहीं कि आपको तीनों रंग एक साथ पहनने होंगे. आप सिर्फ एक रंग को अपने आउटफिट का मेन कलर बना सकती हैं. जैसे केसरिया कुर्ते के साथ क्रीम बॉटम या ग्रीन ड्रेस के साथ न्यूट्रल एक्सेसरीज. यह तरीका लुक को ज्यादा एलिगेंट बनाता है.

पुरुषों के लिए ऑफिस-फ्रेंडली एथनिक लुक

कुर्ता रहेगा परफेक्ट

पुरुषों के लिए सफेद या ऑफ-व्हाइट कुर्ता Independence Day पर हमेशा अच्छा लगता है. इसे बेज, क्रीम या हल्के रंग के ट्राउजर के साथ पहना जा सकता है ऑफिस के माहौल को देखते हुए सिंपल और अच्छी फिटिंग वाला कुर्ता चुनें. अगर आप थोड़ा अलग नजर आना चाहते हैं तो ग्रीन या हल्के केसरिया रंग का कुर्ता पहन सकते हैं. इसे सफेद या बेज पैंट के साथ पेयर करें. इससे आउटफिट में फेस्टिव टच आएगा, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा चमकीला भी नहीं लगेगा. ऑफिस का सेलिब्रेशन ज्यादा कैजुअल है तो कुर्ते को डेनिम के साथ पेयर किया जा सकता है. सॉलिड कुर्ते के साथ क्लीन फिट जींस पहनें और लुक को सिंपल फुटवियर के साथ कंप्लीट करें. यह स्टाइल ट्रेडिशनल और कंटेंपररी का अच्छा बैलेंस बनाता है.

एक्सेसरीज से पूरा करें लुक

पुरुष अपने एथनिक लुक को बेहतर बनाने के लिए एक क्लासी वॉच, मिनिमल ब्रेसलेट या सिंपल फुटवियर चुन सकते हैं. बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनने के बजाय कम और क्लीन स्टाइल ज्यादा अच्छा लगेगा. अगर आप पूरी तरह ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनना चाहते, तो फ्यूजन वियर आपके लिए बेहतर रहेगा. महिलाएं एथनिक कुर्ते को स्ट्रेट पैंट, जींस या क्यूलॉट्स के साथ पहन सकती है. वहीं पुरुष कुर्ते को डेनिम या कैजुअल ट्राउजर के साथ स्टाइल कर सकते हैं. आप चाहें, तो व्हाइट बेस आउटफिट के साथ सिर्फ केसरिया या ग्रीन रंग का कोई एक एक्सेसरी पीस शामिल कर सकते हैं. इससे लुक में Independence Day का टच भी आएगा और आउटफिट ओवरडन भी नहीं लगेगा.

Couple या Family के लिए ट्राई करें Coordinated Look

अगर ऑफिस में फैमिली या कपल सेलिब्रेशन है, तो एक जैसे आउटफिट पहनने की बजाय कलर कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति व्हाइट पहन सकता है, जबकि दूसरा ग्रीन या केसरिया रंग का आउटफिट चुन सकता है. कपल्स चाहें, तो एक ही कलर पैलेट के अलग-अलग शेड्स भी पहन सकते हैं. इससे तस्वीरों में लुक मैचिंग लगेगा, लेकिन दोनों का आउटफिट बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखेगा.