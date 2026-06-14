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घर में मक्खियों ने घर दिया है नाक में दम? भगाने के लिए एक बार जरूर अपनाएं प्याज वाला हैक

Makkhiyan Bhagane Ke Upay: गर्मियों और बरसात के मौसम में घरों में मक्खियां बढ़ जाती है. आज आपको एक प्याज वाला हैक बताते हैं, इसको अपनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 14, 2026, 2:03 PM IST
(credit-AI)
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Makkhiyan Bhagane Ke Upay: गर्मियों और बरसात के मौसम में घरों में मक्खियों की समस्या काफी तेजी से बढ़ जाती है. किचन-खाने-पीने की हर चीजों में ये इधर से उधर घूमती हैं. आस-पास मंडराने वाली मक्खियां न सिर्फ परेशान बल्कि ये कई सारी बीमारियों का भी आपको शिकार बना देते हैं. अधिकतर लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए अक्सर महंगे स्प्रे और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारी चीजों को अपनाने के बाद भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है. आपको बता दें कभी-कभी घरेलू उपाय भी आपके बड़े काम आ जाते हैं. इसलिए आपको उनको भी एकबार अपनाकर देखना चाहिए. आप घरेलू उपायों में से एक खास के बारे में बताते हैं, जो है प्याज वाला हैक, जिसे कई लोग मक्खियों को दूर भगाने के लिए अपना रहे हैं और ये काफी तेजी से भी वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर यह तरीका क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मक्खियों से बचाव के लिए इसे लोग क्यों अपना रहे हैं? अगर आप भी नहीं जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसै किया जाता है, तो आइए आपके लिए ये खबर बेस्ट होने वाली है. आइए जानते हैं.

मक्खियों के घर आने की क्या-क्या वजह है?

मक्खियों के घर आने की कई सारी वजह होती हैं जैसे- किचन में खुले खाने की वजह से, गीला कचरा ऐसी पड़ा रहना, सिंक और ड्रेन की गंदगी, पालतू जानवरों के खाने के बर्तन से, घर के आसपास जमा पानी और कूड़ा होने की वजह से इसलिए आपको ऐसी चीजों को घर से बाहर ही रखना चाहिए.

मक्खियों को भगाने के लिए प्याज वाला हैक कैसे अपनाएं?

मक्खियों को भगाने के लिए आप प्याज का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आपको दीया बनाने के बारे में बताते हैं. सबसे पहले आपको एक बड़े साइज की प्याज लेनी है. सभी प्याज का छिलका निकालकर ऊपर से काट कर लेना है. प्याज के अंदर 3 लेयर बना लेनी है और ऐसे बनाना है, जिससे वो दीया की तरह नजर आए. जिसके बीच में अब आपको रूई की बाती को रख देना है. उसमें थोड़ी सी जगह बची है अब वहां पर सूखी नीम की पत्तियों का पाउडर, कपूर और एक लौंग को रख देना है. सरसों के तेल को भी डाल देना है और बाती को भी तेल में गीला कर देना है और बाती को जला देना है. अब आपको ये दीया उस जगह पर रखना है जहां पर मक्खियां सबसे ज्यादा आती हैं. घर की रसोई में भी आप रख सकते हैं. इसकी गंध से मक्खी दूर भगाने लगेगी. खुले में कूड़ा-कचरा और साफ-सफाई का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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