धोने के बाद भी कपड़ों से आती है पसीने की तेज स्मेल? सिरके का एक छोटा सा हैक अपनाकर बैक्टीरिया भी होंगे खत्म

Clothes Sweat Smell: अगर कपड़ों को धोने के बाद भी पसीने की तेज स्मेल आती है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

Clothes Sweat Smell: कपड़े धोने के आजकल कई सारे तरीके और चीजें भी आ गई हैं, जिससे लोग कपड़ों को चमकदार और बदबू को भगा देते हैं. अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है, कि कपड़ों को अच्छी तरह डिटर्जेंट से धोने और धूप में सुखाने के बाद भी इसमें से गंदी स्मेल पसीने की आने लगती है. खासकर जिम के कपड़े, ऑफिस शर्ट, टी-शर्ट और सिंथेटिक फैब्रिक वाले कपड़ों में इसकी शिकायत अधिक होती है. वजह सिर्फ पसीना नहीं, बल्कि कपड़ों के रेशों में छिपे बैक्टीरिया और पसीने की वजह से इतना सब होता है. महंगे फ्रेशनर या केमिकल प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास असर नहीं होता है. अगर आप भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सिरके का एक छोटा सा हैक कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

सिरके के फायदे

आपको बता दें अगर आप कपड़ों से आने वाली तेज पसीने की गंदी बदबू से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. सफेद सिरके में मौजूद हल्के एसिडिक गुण कपड़ों में जमे बैक्टीरिया, डिटर्जेंट के अवशेष और बदबू को दूर करने का काम करते हैं. यह कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें फ्रेश रखते हैं.

सिरके का कपड़ों में कैसे करें इस्तेमाल?

अगर आप कपड़ों की गंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बाल्टी आपको लेनी है और फिर उसमें आधा से एक कप सफेद सिरका को आपको डालकर मिला देना है. बदबू वाले कपड़ों को 30 से 60 मिनट तक के लिए आपको इसमें ही भिगोकर रखना है. इसके बाद अपने डिटर्जेंट से कपड़े को धो लेना है और फिर आप देखेंगे, कि आपके कपड़ों से बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आ रही है. ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है. क्योकि यही बदबू पैदा करने का काम करता है.

किस कपडे़ में ज्यादा फायदा?

अगर आप भी कपड़ों से आने वाली बदबू से परेशान हैं, तो आप सिरके का इस्तेमाल करते हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा जिम और वर्कआउट के कपड़े, ऑफिस शर्ट, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स जर्सी, मोजे, सिंथेटिक फैब्रिक वाले कपड़े इन सभी कपड़ों पर पड़ सकता है. अगर आप भी अपने कपड़ों की गंदी बदबू से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कपड़ों को धोने से पहले इस हैक को आप अपना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.