Tulip Garden: दुनिया भर में प्रसिद्ध श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. हर साल की तरह इस साल भी इस गार्डन का नजारा ऐसा है मानो जन्नत में टहल रहे हों. Also Read - 12 लाख रंगीन ट्यूलिप्‍स से 'जन्‍नत' में लगे चार-चांद, इस साल ऐसा दिख रहा श्रीनगर का TULIP GARDEN

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को 4 दिन बाद धूप खिली और मौसम खुशगवार हो गया है. श्रीनगर का मशहूर खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन भी जनता के लिए खुल गया है. Also Read - श्रीनगर: इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन की धूम, खिले 12 लाख ट्यूलिप्‍स, देखें VIDEO

ट़्यूलिप गार्डन में 64 से ज्यादा किस्म के 15 लाख ट्यूलिप फूल खिले हुए हैं. अन्य प्रजातियों जैसे हाईएसिन्थ्स, डैफोडिल्स और रेनकुलस के हजारों फूल भी ट्यूलिप गार्डन के किनारे पर खिले हुए हैं.

महामारी के कारण पूरे एक साल तक प्रभावित रहे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश का पर्यटन विभाग गुरुवार से ट्यूलिप उत्सव मना रहा है.

As our Tulip Garden in Srinagar opens for visitors tomorrow, as the Mayor of Srinagar I welcome you, your friends and your families to Srinagar!

We are a city with a heart and a warmth that beckons!

Srinagar awaits your arrival!

Yours truly,@Junaid_Mattu

Mayor of Srinagar pic.twitter.com/BBFdlSJHu8

— Mayor of Srinagar (@MayorofS) March 24, 2021