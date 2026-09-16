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शादी में 2 महीने बाकी? जानें कितनी बार Facial कराने से चेहरे पर आएगा Bridal Glow

Pre Wedding Skin Care: क्या आपकी शादी होने वाली है और आप भी ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, तो आपको अभी से ही अपनी स्किन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ब्राइडल लुक के लिए ग्लो में समय लगता है. इसलिए आप भी जान लें, आपको कब-कब फेशियल करवाना चाहिए और उसका असर कब तक दिखेगा.

Written by: Sapna
Published: September 16, 2026, 11:09 AM IST
Pre Wedding Skin Care
शादी के बिल्कुल करीब कोई नया केमिकल पील, हार्ड स्क्रब या ऐसा ट्रीटमेंट न करवाएं

नवंबर के आखिरी हफ्ते में शादियां शुरू हो जाएंगी. बाजार में अभी से ही त्योहार और शादियों को लेकर अलग ही धूम है. लोग शादी की तैयारी में लग गए हैं और दुल्हन भी अपने ब्राइडल लुक के लिए शॉपिंग करने लग गई है, लेकिन ब्राइडल ग्लो एक दिन में नहीं आता है. इसके लिए आपको 2 से 3 महीने पहले से ही स्किन की केयर करनी पड़ती है. कुछ लड़कियों को पता नहीं होता कि शादी में फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए कब से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. इसलिए बहुत-सी लड़कियां शादी के सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही फेस के ट्रीटमेंट के लिए पार्लर जाना शुरू करती हैं, तो वहीं कुछ लड़कियां सिर्फ शादी वाले दिन ही मेकअप के लिए पार्लर जाती हैं. जिंदगी में शादी का दिन एक बार ही आता है. हर कोई चाहता है कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास हो. इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ता. कपड़े हों या जूते या फिर मेकअप, लोग हजारों रुपये लगा देते हैं इस दिन को खास बनाने के लिए. इसलिए आप भी जान लें कि शादी के कितने समय पहले और कितनी बार फेशियल करवाना चाहिए और कौन-सी गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए.

शादी से कितने दिन पहले करवाएं फेशियल?

शादी से ठीक एक-दो दिन पहले फेशियल नहीं करवाना चाहिए, खासकर अगर वह ट्रीटमेंट आपकी स्किन के लिए नया है. फेशियल के बाद कुछ लोगों की स्किन पर थोड़ी रेडनेस, जलन या संवेदनशीलता हो सकती है. इसलिए शादी से लगभग 7 से 10 दिन पहले आखिरी माइल्ड फेशियल या क्लीनअप कराया जा सकता है. इससे स्किन को आराम करने और सामान्य होने का पर्याप्त समय मिल जाता है. शादी के बिल्कुल करीब कोई नया केमिकल पील, हार्ड स्क्रब या ऐसा ट्रीटमेंट न करवाएं. आपकी शादी में सब दो महीने बचे हैं, तो आप हर 15 दिन में एक बार फेशियल करवा सकती हैं. इससे ब्राइडल लुक अच्छा आएगा.

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ब्लीच या टैनिंग ट्रीटमेंट कब करवाएं?

अगर आप ब्लीच या टैन रिमूवल जैसा कोई ट्रीटमेंट करवाने की सोच रही हैं, तो इसे भी शादी से कुछ दिन पहले ही करवा लेना बेहतर है. खासकर सेंसिटिव स्किन होने पर पहले पैच टेस्ट जरूर करें. किसी भी ट्रीटमेंट का समय आपकी स्किन की प्रतिक्रिया और ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार तय किया जाना चाहिए.

फेशियल करवाते समय ये गलतियां न करें

ब्राइडल ग्लो पाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा ट्रीटमेंट करवाना भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए इन बातों का ध्यान रखें-

  • शादी के बहुत करीब कोई नया फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट ट्राई न करें.
  • अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही फेशियल चुनें.
  • एक साथ कई तरह के ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए.
  • बहुत हार्ड स्क्रब या आक्रामक पील का इस्तेमाल न करें.
  • अगर किसी प्रोडक्ट से खुजली, जलन या रेडनेस हो, तो उसका इस्तेमाल तुरंत रोक दें.
  • घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

सिर्फ फेशियल से नहीं आएगा ब्राइडल ग्लो

यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ फेशियल करवाने से ही चेहरे पर परफेक्ट ग्लो नहीं आता. रोजाना की बेसिक स्किन केयर भी उतनी ही जरूरी है. चेहरे को साफ रखना, स्किन को मॉइस्चराइज करना, पानी पीना और दिन में सनस्क्रीन लगाना स्किन केयर रूटीन का हिस्सा होना चाहिए. अगर आपकी स्किन पर मुंहासे, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन या एलर्जी जैसी समस्या है, तो शादी से पहले खुद से कोई ट्रीटमेंट करने के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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