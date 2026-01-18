Hindi Lifestyle

Types Of Weight Loss Health Coach Reveals What Healthy Weight Loss Actually Looks Like

फिटनेस कोच राज गणपथ ने किया रिवील, सिर्फ स्केल पर नंबर घटना काफी नहीं, असली वेट लॉस ऐसा दिखता है

अक्सर जब वजन कम करने की बात आती है तो हम खाने पर लगाम लगाने लगते हैं या फिर घंटों जिम में ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वजन कम करने का हेल्दी तरीका क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं.

आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है बढ़ता मोटापा. लगभर हर तीसरा व्यक्ति बढ़ते वजन से परेशा है. ये न सिर्फ दिखने में खराब लगता है बल्कि ये अपने संग कई तरह की बीमारियां लेकर भी आता है. ऐसे में वजन को कंट्रोल करने के लिए हम लग जाते हैं घंटो एक्सरसाइज करने में और खाने पर पाबंदी लगाने में. हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होता है. अगर इतना ही सिंपल होता तो लोग बार-बार वजन बढ़ाकर फिर से वहीं अपना पुराना वजन वापस क्यों नहीं हासिल कर लेते हैं?

अक्सर आपने लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि यार उसने तो ये करके वजन कम कर लिया, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? असल में बात ये है कि सारे वजन घटाने के तरीके एक जैसे नहीं होते हैं. वजन घटाने के कुछ तरीके ऐसे तो होते हैं जो जल्दी रिजल्ट देते हैं, लेकिन सेहत, एनर्जी और लंबे समय तक टिकने की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं.

हाल ही में हेल्थ कोच राज गणपथ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में वजन कम करने को चार तरीकों में बांटा है, इन्हें समझकर आप सही रास्ता चुन सकते हैं, जो सिर्फ स्केल पर नंबर न कम करे, बल्कि आपको स्वस्थ, मजबूत और लंबे समय तक फिट रख सकता है.

1. रेगुलर वेट लॉस-

रेगुलर वेट लॉस को ज्यादातर लोग अपनाते हैं. ये वजन कम करने का सबसे आम तरीका है.. बस इस फॉर्मूले में आपको कैलोरी डेफिसिट पर ध्यान देना है. मतलब आप इसमें बस कैलोरी कम लेते हैं यानी जितनी कैलोरी बॉडी बर्न करती है उससे कम कैलोरी लेना और वजन कम हो जाता है. इसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं फर्क नहीं पड़ता है, बस इस बात पर फोकस करो कि कैलोरी कम लेनी है. इससे वजन कम होने लगता है, लेकिन राज गणपथ कहते हैं कि ये तरीका काम तो करता है, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए खराब और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इससे वजन तो कम होता है, लेकिन साथ में एनर्जी भी कम हो जाती है.

2. हेल्दी वेट लॉस-

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसमें भी कैलोरी डेफिसिट पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन अब फोकस न्यूट्रिएंट से भरपूर खाने पर ज्यादा होगा. यानी आप कम कैलोरी तो लेंगे लेकिन बॉडी को अच्छे पोषक तत्व ज्यादा देंगे, जैसे सब्जियां, फल, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स आदि. इससे वजन घटाने के साथ भी सेहत सही रहती है. ये सामान्य तरीके से काफी बेहतर है, लेकिन राज के मुताबिक ये अभी भी पूरा नहीं है.

3. हेल्दी फैट लॉस-

अब बात आती है हेल्दी फैट लॉस की, जिसमें लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं, बल्कि फैट कम करना है. कैलोरी डेफिसिट + अच्छे न्यूट्रिशन के साथ अब रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वेट लिफ्टिंग या बॉडीवेट एक्सरसाइज) पर भी ध्यान देना होगा. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स बनते हैं या बढ़ते हैं, जो मेटाबॉलिज्म, ताकत और लंबे समय की सेहत के लिए बहुत जरूरी है. इस स्टेज पर जो वजन कम होता है, वो ज्यादातर फैट से होता है, मसल्स से नहीं.

4. हेल्दी और सस्टेनेबल फैट लॉस-

ये आखिरी और बेस्ट लेवल है. राज गणपथ बताते हैं कि पहले तीन तरीके अक्सर शॉर्ट-टर्म रिजल्ट देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वजन वापस बढ़ जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन लंबे समय तक न बढ़े और कंट्रोल में रहे तो कुछ चीजें बेहद जरूरी है जैसे:

कैलोरी डेफिसिट (लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, धीरे-धीरे)

न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना

रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

छोटे-छोटे और धीमे लाइफस्टाइल चेंजेस

हर दिन पर्याप्त नींद (7-9 घंटे)

कंसिस्टेंसी और धैर्य

