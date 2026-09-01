बच्चे की आंखों में कब तक नहीं लगाना चाहिए काजल? जानें सही उम्र और जरूरी सावधानी

क्या आप भी अपने छोटे बच्चे की आंखों में काजल लगाती हैं? अगर हां, तो थोड़ा सावधान हो जाइए. बच्चों की नाजुक आंखों में काजल लगाना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बच्चों की आंखों में काजल कब से लगाना सुरक्षित माना जाता है और इसे लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों की केयर में कुछ भी शामिल न करें. (AI PHOTO)

छोटे बच्चे के जन्म के बाद अक्सर घरों में उसकी आंखों में काजल लगाने की परंपरा होती है. माना जाता है कि काजल लगाने से बच्चे को नजर नहीं लगती और उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखती हैं. इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. खासतौर पर नवजात और छोटे बच्चों की आंखें बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए उनमें काजल नहीं लगाना चाहिए. बाजार में मिलने वाला काजल केमिकल से बना होता है, जो बच्चों की आंखों में जलन, सूजन या इंफेक्शन जैसी परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए बच्चे की आंखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काजल लगाने से पहले सही उम्र और जरूरी सावधानियों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

एक्सपर्ट की राय

आजकल बाजार में केमिकल युक्त काजल मिलते हैं, जिसे नवजात की आंखों में लगाना नुकसानदेह हो सकता है. क्योंकि छोटे बच्चे की आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं. ऐसे में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करना बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चों के लिए काजल बिल्कुल भी सेफ नहीं है. काजल में बहुत ज्यादा मात्रा में लेड पाया जाता है, जो आंखों के जरिए जाकर शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और यह मस्तिष्क, बोन मैरो से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है.

क्यों नहीं लगाना चाहिए काजल?

डॉक्टर्स की मानें तो छोटे बच्चे को बिल्कुल भी काजल नहीं लगाना चाहिए. बच्चे की केयर के लिए आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए और हाथ साफ करके ही बच्चों को छूना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरिया आपके हाथों से बच्चों तक नहीं पहुंच पाएं. आंखों से भी बैक्टीरिया बॉडी में पहुंचते हैं. इसलिए केमिकल वाले काजल का यूज भूलकर भी नहीं करना चाहिए. काजल में बहुत ज्यादा लेड पाया जाता है, जो आंखों से बॉडी में चला जाता है और इससे बच्चों की हेल्थ पर असर पड़ता है.

किस उम्र तक नहीं लगाना चाहिए काजल

बच्चों को कम से कम 2 साल तक आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि इस समय बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और सभी चीजों का सीधा असर बच्चे की बॉडी पर पड़ता है. इससे उन्हें बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं. आंखों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, आंखों में जलन हो सकती है, आंसू निकल सकते हैं, इसलिए बच्चों को काजल लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. घरेलू नुस्खों का यूज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर की सलाह पर ही बच्चों की केयर में कुछ भी चीज शामिल करनी चाहिए.

क्या घर पर बनाया हुआ काजल सुरक्षित है?

कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो घर का बना काजल बच्चों को लगाएंगे, तो वो बच्चों के लिए सेफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आप जो घर पर काजल बनाएंगे, उसमें छोटे-छोटे कण बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. अगर आप बच्चों को वह काजल लगाएंगे, तो उससे बैक्टीरिया और फंगल बच्चों की आंख में जा सकते हैं. इसलिए जितना हो सके नाजुक बच्चे की आंखों में काजल न लगाएं.

काजल लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बच्चे की आंखों में काजल लगाने से पहले आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए. कभी भी बहुत ज्यादा अंदर काजल लगाने की कोशिश न करें. घर पर तैयार किया हुआ काजल भी बिना सोचे-समझे यूज न करें. बाजार से खरीदे गए काजल में मौजूद सामग्री और उसकी गुणवत्ता जरूर देखें. काजल लगाने के लिए हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें और अगर आप स्टिक से काजल लगाते हैं, तो पुरानी स्टिक का यूज न करें. अगर बच्चे की आंखों में लालिमा, जलन, सूजन या लगातार पानी आने लगे, तो तुरंत काजल लगाना बंद कर दें. नजर से बचाने के लिए अगर आप टीका लगाना चाहती हैं, तो उसे आंखों के आसपास लगाने के बजाय किसी सुरक्षित जगह पर लगाना सही रहेगा. डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों की केयर में कुछ भी शामिल न करें.