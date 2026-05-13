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अनाज को घुन और कीड़ों से बचाने के लिए मदद करेगा ये सूखा पत्ता, सालों साल नहीं होंगे खराब

How To Use Dried Walnut Leaves To Protect Grains: अगर आपके अनाज में घुन और कीड़े लग जाते हैं और आप इससे बचाना चाहते हैं, तो आपको एक नुस्खा बताते हैं, जिसकी मदद से आप सालों-साल तक अनाज को कीड़ों से बचा सकते हैं.

Published date india.com Published: May 13, 2026 12:39 PM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
अनाज को घुन और कीड़ों से बचाने के लिए मदद करेगा ये सूखा पत्ता, सालों साल नहीं होंगे खराब

How To Use Dried Walnut Leaves To Protect Grains: आज भी कई लोग घरों में अनाज को लंबे समय तक के लिए स्टोर करते हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायत ये होती है, कि अनाज में घुन और कीड़े काफी ज्यादा लग जाते हैं, जो पूरी तरह से अनाज को खराब कर देता है. अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं और अनाज को सालो-साल तक घुन और कीड़ों से बचाने चाहते हैं, तो प्राकृतिक पत्ते का सहारा आप ले सकते हैं क्योकि आज भी कई गांव में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उनको काफी अच्छा असर भी देखने को मिलता है. बिना किसी केमिकल के अनाज लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा रह सकें. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए इस खबर में आपको बताते हैं, कैसे आप इस्तेमाल करते हैं अनाज को खराब होने से बचा सकते हैं?

अनाज को घुन और कीड़ों से बचाने के लिए कौन सा पत्ता है मददगार

अगर आपका अनाज भी रखे-रखे खराब हो जाता है और आप भी इस चीज से परेशान हो गए हैं, तो आप अखरोट के सूखे पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं.

1. अगर आप अनाज को घुन और कीड़ों से बचाना चाहते हैं, तो रसायन या केमिकल की बजाय सूखे अखरोट के पत्तों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए. यह पत्ते न केवल अनाज को सालों-साल खराब होने से बचाते हैं बल्कि अनाज में कीड़े लगने की समस्या से भी बचाव करते हैं. कीटों और फफूंद को पनपने से रोकता है.

2. आपको अनाज के कंटेनर में सूखे अखरोट के पत्तों को डाल देना है और फिर खराब होने का तो कोई डर ही नहीं होता है. अनाजों को स्टोर करते समय आपको ध्यान से पत्तों को जरूर डालना है.

3. अखरोट के पत्तों को अच्छे से सुखाने के बाद ही इसको अनाज के बीच में डालना है. हर कोने में कीटों को दूर रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हर साल ताजे सूखे पत्ते आपको डालने हैं और समय-समय पर आपको चेंज करते रहना है.

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4. अगर आप बिना किसी खर्च के उपाय पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट साबित होते हैं. पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और आपको बार-बार परेशान होने की दिक्कत भी नहीं होती है.

5. महंगे स्टोरेज सिस्टम और केमिकल्स का सहारा लेने के बजाय आपको अखरोट के पत्तों को अच्छे से सुखाकर अनाज में डालकर अपने काम को आसान कर सकते हैं. आज भी सदियों पुराना यह देसी लोग अपनाते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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