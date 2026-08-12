पुराना टूथब्रश इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी, जानें कब करें इसे रिप्लेस

When to Replace Toothbrush: दांतों की सफाई के लिए टूथब्रश सबसे जरूरी चीजों में से एक है, लेकिन इसे सही समय पर बदलना भी जरूरी होता है. कुछ लोग महीनों तक एक ही टूथब्रश यूज़ करते रहते हैं, जो ओरल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है.

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दांतों की सफाई के लिए जितना जरूरी टूथब्रश है, उतना ही जरूरी उसे समय पर बदलना भी है. अगर आप लंबे समय तक एक ही टूथब्रश यूज़ करते हैं, तो इससे दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. कई लोग टूथब्रश को तब तक नहीं बदलते, जब तक उसके ब्रिसल्स पूरी तरह खराब न हो जाएं. लंबे समय तक यूज़ करने से ब्रिसल्स फैल और घिस जाते हैं, जिससे दांतों की सही तरह से सफाई नहीं हो पाती. इसके अलावा, लंबे समय तक यूज़ किए गए टूथब्रश पर बैक्टीरिया भी जमा हो सकते हैं, जो आपकी ओरल हेल्थ को नुकसान पहुचां सकते हैं.

कब बदलना चाहिए टूथब्रश?

टूथब्रश को लंबे समय तक यूज़ करने पर टूथब्रश पर कई तरह के कीटाणु (Germs) जमा हो सकते हैं. ब्रश पर खून, सलाइवा और मुंह की गंदगी भी लग सकती है. सिर्फ पानी से धोने के बाद भी इसे पूरी तरह साफ और डिसइंफेक्ट करना आसान नहीं होता. इसलिए टूथब्रश को करीब 3 महीने में बदल देना बेहतर होता है. अगर इससे पहले ही उसके ब्रिसल्स फैल जाएं, मुड़ जाएं या खराब होने लगें, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए.

कितने समय में बदलना चाहिए ब्रश?

डेंटल एक्सपर्ट्स आमतौर पर हर 3 से 4 महीने में टूथब्रश बदलने की सलाह देते हैं. लगातार यूज़ से ब्रिसल्स की सफाई करने की कैपेसिटी कम होने लगती है और दांतों से प्लाक व गंदगी ठीक से साफ नहीं हो पाती. अगर ब्रश के रेशे जल्दी खराब हो रहे हैं, तो 3 महीने पूरे होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. टूथब्रश को तुरंत बदलना चाहिए. लंबे समय तक इसे यूज़ करने से बहुत से नुकसान होते है.

पुराना टूथब्रश यूज़ करने के नुकसान

लंबे समय तक टूथब्रश यूज़ करने से बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है. पुराने टूथब्रश में बैक्टीरिया और कीटाणु (Germs) जमा हो सकते हैं, जिससे मुंह से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है. घिसे और फैले हुए ब्रिसल्स दांतों के बीच फंसी गंदगी और प्लाक को अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाते. पुराने और खराब ब्रिसल्स मसूड़ों पर ज्यादा रगड़ पैदा कर सकते हैं, जिससे सूजन, दर्द या खून आने की समस्या हो सकती है. अगर टूथब्रश पर लंबे समय तक गंदगी और बैक्टीरिया जमा रहें, तो इससे मुंह की बदबू की समस्या भी Fबढ़ जाती है.

इन बातों का रखें ध्यान

टूथब्रश को 2 से 3 महीने में जरूर बदलें. तय समय पूरा होने के बाद नया टूथब्रश यूज़ करें. टूथब्रश के रेशे मुड़ने, फैलने या घिसने लगें तो ब्रश तुरंत बदल दें. कुछ लोग बीमार होने के बाद भी अपना टूथब्रश नहीं बदलते है. लेकिम सर्दी-जुकाम या किसी भी तरह के संक्रमण के बाद नया ब्रश इस्तेमाल करना बेहतर होता है. ज्यादा घिसे ब्रिसल्स दांतों की सफाई कम करने के साथ मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आपके दातों में कोई समस्या है, तो आप अपने डेंयल एक्सपर्ट्स के भी सलाह ले सकते हैं.