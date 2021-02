Valentine Day 2021 Tips For Newly Married: यूं तो वैलेंटाइन डे पर सभी कपल्स को काफी उत्सुकता रहती है. लेकिन शादी के बाद वाला पहला वैलेंटाइन डे कपल्स के लिए काफी खास होता है. वैलेंटाइन वीक जल्द ही शुरू होने वाला है. ऐसे में अगर आपका भी शादी के बाद यह पहला वैलेंटाइन डे (Valentine Day Perfect Ideas For Newlyweds) है तो आप इसे काफी खास बना सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपका वैलेंटाइन डे (Valentine Day Par Dain patni Ko Ye Gift) स्पेशल बन जाएगा. आइए जानते हैं. Also Read - Valentine Day पर जानें क्या है Salman Khan का प्लान, 'दबंग' का जवाब आपको कर देगा हैरान...Video Viral

तकिए के नीचे रखें गिफ्ट- अगर शादी के बाद पहली बार वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं तो पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दें. आप पार्टनर के उठने से पहले ही उनकी गिफ्ट तकिए के नीचे रखें.

किसी दूसरे के हाथ भेजें गुलाब- पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए आप खुद फूल ना देकर किसी अजनबी या डिलीवरी ब्वॉय के हराथों उन्हें गुलाब के फूल भेजें. यह देखकर आपका पार्टनर जरूर खुश हो जाएगा.

सोशल मीडिया पर डालें पोस्ट- पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए आप उनके लिए सोशल मीडिया पर स्पेशल मैसेज लिखकर उन्हें टैग कर सकते हैं. आप इस मैसेज में उनके लिए खूब अच्छी बातें लिख सकते हैं और अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं.

कैंडल लाइट डिनर- अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाने के लिए घर पर ही कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं. इसके लिए आपको घर को अच्छे से सजाना होगा. इसे देखकर यकीनन आपका पार्टनर काफी खुश हो जाएगा.