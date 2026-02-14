  • Hindi
रिलेशनशिप समझकर आप भी मैसेज पर घंटों कर रहे हैं बात? कहीं ये सिर्फ Textationship तो नहीं!

sign of Textationship: इन दिनों रिलेशनशिप को लेकर कई अलग-अलग तरह के टर्म सामने आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने टेक्स्टिशिप के बारे में सुना है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

What is Textationship :आजकल सब कुछ लगभग डिजिटल हो गया है, पेमेंट से लेकर प्यार जताने का तरीका भी. भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं होता को एक दूसरे से फिजिकली मिलें. ऐसे में हम मोबाइल के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं. अक्सर हम चैटिंग के जरिए लोगों को विश करते हैं, उनसे उनके हाल चाल लेते हैं. मैसेज के जरिए हम लोगों को गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक बात विश करते हैं और ऐसे ही दिल की बातें भी शेयर होती हैं.

आज के समय में लड़का लड़की रिश्ते में आने से पहले मैसेज के जरिए खूब बात करते हैं और अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये एक रिलेशनशिप कहलाता है या ये सिर्फ टेक्स्टिशिप है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये Textationship क्या है? तो चलिए हम बताते हैं.

टेक्स्टिशिप (Textationship) क्या है?

आजकल लोग घटों मैसेज के जरिए बात करते हैं. जब दो लोग सिर्फ टेक्स्ट (मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम DM) से जुड़े होते हैं तो इसे Textationship कहते हैं. इसमें दोनों कभी एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, कभी कॉल पर बात नहीं होती है, बस मैसेज में बातें होती हैं. शुरू में इसमें बहुत मजा आता है. फोन के नोटिफिकेशन की घंटी बजते ही दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, लेकिन असल में ये रिश्ता सिर्फ फोन और इमेजिनेशन तक सीमित रह जाता है.

कई लोग सालों तक इसी में फंसे रहते हैं जाते हैं और सोचते हैं कि वो तो बहुत सीरियस है, लेकिन जब मिलने की बात आती है तो बहाने बनाते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रिश्ता असली नहीं होता, क्योंकि असली प्यार में बॉडी लैंग्वेज, आंखों में देखना, साथ हंसना-रोना, हाथ पकड़ना जैसी चीजों से शुरु होता है. टेक्स्टिशिप में ये सब मिसिंग रहता है, इसलिए ये अक्सर टॉक्सिक या टाइम वेस्ट चीज बन जाता है. हालांकि कुछ केसेस में सही भी हो सकता है.

ऐसे चेक करें कि कहीं आप Textationship में तो नहीं?

सिर्फ मैसेज, कभी कॉल न करना – आप दोनों की बातें तो बहुत होती रही है, लेकिन वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करने पर नेटवर्क नहीं है या बिजी हूं जैसे बहाने बनाना

मिलने की प्लानिंग हमेशा फेल हो जाना– अगर आप मिलने का प्लान कर रहे हैं लेकिन सामने वाला कुछ बहाने बनाकर इस प्लानिंग को फेल कर दे रहा है तो ये Textationship हो सकता है

इमोजी और शॉर्ट रिप्लाई ज्यादा देना- अगर मैसेज में भी सामने वाला हां, ओके जैसे शॉर्ट रिप्लाई दे रहा है तो ये Textationship का साइन है

सोशल मीडिया पर एक्टिव, लेकिन रियल लाइफ में गायब – आपकी स्टोरी देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन आपने ज्याा बाते नहीं करते या मिलने का प्लान नहीं करते हैं

पर्सनल लाइफ के बारे में कम जानकारी – फैमिली, दोस्त, काम की डिटेल्स नहीं शेयर करते, सिर्फ जनरल बातें करना

एक तरफा एफर्ट – आप ज्यादा मैसेज करते हैं, वो देर से रिप्लाई करते हैं

फ्यूचर प्लान्स सिर्फ बातों में – हम साथ घूमेंगे, शादी करेंगे जैसे सपने दिखाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते और न ही मिलते हैं

फोटो या वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन मिलते नहीं है– आपस में फोटो या वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन मिलने की प्लानिंग न करना

टेक्स्टिशिप से बाहर कैसे निकलें? अगर आपको लगता है कि आप टेक्स्टिशिप में फंसे हैं, तो ये करें:

  • सीधे पूछें हम कब मिल रहे हैं? और जवाब देखें अगर पॉजीटिव है तो ठीक वरना रिश्ते को खत्म करना बेहतर है
  • अगर हर बार मिलने पर बहाने बनाते हैं तो स्पेस दें, रिप्लाई कम करें
  • खुद को वैल्यू दें
  • अगर वो सच में इंटरेस्टेड हैं तो वो मिलने आएंगे
  • अगर नहीं, तो ये टाइम वेस्ट है बेहतर ऑप्शन ढूंढें

