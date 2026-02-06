Hindi Lifestyle

Valentine’s Day Special: बिना ओवन, बिना अंडे के सिर्फ 4 मिनट में बनाएं रेड वेलवेट केक, शेफ कुणाल कपूर ने बताई अपनी सीक्रेट रेसिपी

वैलेंटाइन डे के दिन लोग अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं, ऐसे में अगर आप भी इस दिन को स्पेशल और मीठा बनाना चाहते हैं तो इस दिन की शुरुआत रेड वेलवेट केक के साथ करें. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं.

red velvet cake recipe: वैलेंटाइन डे को अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार अपने पार्टनर से करते हैं. ऐसे में इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं, जैसे स्पेशल गिफ्ट्स देना, अच्छी जगह डिनर पर जाना, कुछ अच्छा मीठा खाना आदि. ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर को कुछ स्पेशल और मीठा सरप्राइज देने का प्लान बना रहे हैं तो रेड वेलवेट केक से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है. ये खाने में तो टेस्टी होता ही है साथ ही साथ दिखने में भी बेहद सुंदर लगता है. इसका रंग लाल होता है ऐसे में ये प्यार को भी दर्शाता है. हालांकि इसे खरीदने के लिए हमें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इतना ही नहीं ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह का रेड वेलवेट केक अच्छा हो.

ऐसे में आप इसे घर पर भी आराम से बना सकते हैं, इससे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और टेस्टी केक भी खाने को मिलेगा. हालांकि जब भी केक बनाने की बात आती है तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि इसके लिए तो ओवन चाहिए होगा साथ ही साथ घंटों का समय भी लगेगा अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने रेड वेलवेट केक बनाने की सुपर आसान रेसिपी शेयर की है, जिसकी मदद से आप बिना अंडे के माइक्रोवेव में सिर्फ 4 मिनट में परफेक्ट रेड वेलवेट केक बना सकते हैं.

घर पर बेसिक सामग्री से बनने वाला ये केक मार्केट के किसी भी केक से कम नहीं है. आप इसे हार्ट शेप में सजाकर या क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग के साथ सर्व करके वैलेंटाइन डे को और भी यादगार बना सकते हैं. ये पूरी तरह एगलेस है, इसलिए वेजिटेरियन फ्रेंडली भी है

आवश्यक सामग्री (बैटर के लिए)

मैदा लगभग 90 ग्राम

बेकिंग पाउडर – ⅔ छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा – ⅔ छोटा चम्मच

कोको पाउडर – 1 छोटा चम्मच

बटर (अनसॉल्टेड बेहतर)

पिसी हुई चीनी

दूध या दही

रेड फूड कलर

बटर पेपर या ग्रीस करने के लिए तेल/बटर

बैटर तैयार करने के स्टेप्स-

सबसे पहले एक बाउल में सॉफ्ट बटर और पिसी हुई चीनी को अच्छे से फेंट लें, इसे तब तक फेंटे जब तक ये क्रीमी और हल्का न हो जाए

अब इसमें दूध या दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं

अलग से मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को छान लें

सूखी सामग्री को वेट मिक्सचर में धीरे-धीरे मिलाएं

आखिर में रेड फूड कलर डालकर हल्के से मिक्स करें, इसे ज्यादा तेज तेज नहीं मिलाना है

माइक्रोवेव में केक बेक करने का तरीका

माइक्रोवेव-सेफ कंटेनर (मग, बाउल या छोटा केक टिन) में बटर पेपर बिछाएं या हल्का ग्रीस करें

तैयार बैटर को कंटेनर में डालें (आधा भरें, क्योंकि बेकिंग के दौरान फूलता है)

माइक्रोवेव को मीडियम पावर पर 4 मिनट के लिए सेट करें

2 मिनट बाद एक बार चेक कर लें, टूथपिक डालकर देखें, अगर साफ निकले तो तैयार. अगर नहीं तो 30-40 सेकंड और दें

केक तैयार होने के बाद 5-10 मिनट ठंडा होने दें

क्रीम चीज आईसिंग (फ्रॉस्टिंग) कैसे बनाएं –

क्रीम चीज (200 ग्राम) + बटर (100 ग्राम) + पिसी चीनी (150 ग्राम) को अच्छे से फेंट लें

अगर क्रीम चीज न हो तो व्हिप्ड क्रीम से भी आसान फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं

ठंडे केक पर स्प्रेड करें और हार्ट शेप में सजाएं

