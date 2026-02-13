  • Hindi
  • Lifestyle
  • Valentines Day Wishes In Hindi 14 February Happy Valentines Day 2026 Shubhkamanaye Romantic Shayari Quotes Facebook Messages Quotes Whatsapp Status Instagram Photos Wallpapers

Valentine Wishes: दिल की बात शायरी से कहो... पार्टनर पर लुटाओ इतना प्यार कि ये वैलेंटाइन्स डे बन जाए यादगार

valentine wishes: कल वैलेंटाइन डे है, ऐसे में इसे पूरी दुनिया में लोग अलग-अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे में अगर आप भी इस दिन को अपने प्यार के लिए खास बनाना चाहते हैं तो इन संदेशों को भेजें.

Published date india.com Published: February 13, 2026 2:54 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
Valentine Wishes: दिल की बात शायरी से कहो...पार्टनर पर लुटाओ इतना प्यार कि ये वैलेंटाइन्स डे बन जाए यादगार

Valentines Day Wishes in Hindi: इन दिनों फिजा में प्याज का रंग घुला हुआ है और भला हो भी क्यों न वैलेंटाइन वीक जो चल रहा है. हर तरफ प्यार की बातें हो रही हैं. प्रेमी जोड़े इस प्यार के त्योहार को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब प्यार का ये हफ्ता अपने आखिरी पड़ाव पर यानी अब कल कपल्स वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे और अपने दिल की बात अपने पार्टनर के सामने रखेंगे.

वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. लाल गुलाब, चॉकलेट, रोमांटिक डिनर और दिल की बातें, सब कुछ इस दिन के इर्द-गिर्द घूमता है. ऐसे में इस दिन कपल्स अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए तरह-तरह की चीजें करते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन को और खास बनाना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत अपने प्यार को अच्छे मैसेज भेजकर करें. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही संदेश लेकर आए हैं जो आपके पार्टनर के दिल को छू जाएंगे.

अगर आप भी इस दिन पर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड, पति/पत्नी, क्रश या दोस्त को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो यहां कुछ बेहतरीन वैलेंटाइन विशेस हैं जो 2026 के इस खास दिन को और यादगार बना देंगी.

रोमांटिक वैलेंटाइन विशेस (Romantic Wishes)ये संदेश उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए आपका दिल धड़कता है:

  • तेरी एक मुस्कान से मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। वैलेंटाइन डे मुबारक हो मेरी जान, तू हमेशा मेरे साथ रहे, यही दुआ है
  • तू मिला तो लगा जैसे जिंदगी में रंग भर गए हों, हैप्पी वैलेंटाइन डे, मेरे प्यार! हर धड़कन में बस तेरा नाम है
  • दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है तेरा साथ. वैलेंटाइन डे पर वादा करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए
  • तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है. हैप्पी वैलेंटाइन डे, मेरी जान! तू मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है
  • प्यार वो नहीं जो कहने से होता है, प्यार वो है जो महसूस होता है. आज वैलेंटाइन डे पर मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूं.

शायरी स्टाइल वैलेंटाइन विशेस (Shayari Wishes)शायरी का जादू अलग ही होता है-

तमन्ना है मेरे मन की,
हर पल साथ तुम्हारा हो..
जितने भी साँसे चले मेरी,
हर साँस पर नाम तुम्हारा हो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

हर बात ‘हद’ में अच्छी लगती है..
मगर तुम ‘बेहद’ अच्छी लगती हो

जब ठिकाना ही तुम हो..
तो खुशियां दुनिया भर में कहां ढूंढें

तेरे बिना अधूरी सी हर शाम,
तेरे साथ पूरी सी हर सुबह,
प्यार की ये छोटी-सी कहानी,
तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पर खत्म

तो सुन ले मेरी ये धड़कन,
जो तेरे नाम से तेज़ हो जाती है,
हैप्पी वैलेंटाइन मेरी जान,
तू जो मुस्कुरा दे, जिंदगी हंस पड़ती है

फनी और क्यूट वैलेंटाइन विशेस (Funny & Cute Wishes)कुछ हल्की-फुल्की, मजेदार विशेस-

तेरे बिना मेरी जिंदगी बोरिंग है, जैसे बिना चाय के सुबह! हैप्पी वैलेंटाइन डे, मेरी चाय वाली जान!
प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन आज गिफ्ट मत मांगना, बजट टाइट है! फिर भी हैप्पी वैलेंटाइन डे!
तू मेरी फेवरेट ‘डिस्ट्रैक्शन’ हो, वैलेंटाइन डे मुबारक, अब पढ़ाई छोड़कर मुझे मैसेज कर!

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.