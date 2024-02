Hindi Lifestyle

Virat Kohli Anushka Sharma Blessed With Baby Boy Second Child Named Akaay Know Its Meaning

विराट-अनुष्का के घर आया 'जूनियर कोहली', बेटे का नाम रखा Akaay, जानें क्या है इसका मतलब?

Baby Names: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं, कपल ने बेटे को जन्म दिया है. वामिका के छोटे भाई का नाम 'अकाय' रखा गया है. आइये जानते हैं कि इस नाम का मतलब

Anushka Sharma Baby Boy: भारतीय क्रिकेट टीम के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली लंबे समय से छुट्टियों पर थे और मंगलवार को इसकी वजह भी साफ हो गई. दरअसल, किंग कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने फैंस को जबरदस्त गुड न्यूज दी है. यह कपल दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं, एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. इस खुशखबरी का ऐलान दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिया. अनुष्का ने बताया है कि 15 फरवरी को हमारे घर बेबी बॉय और वामिका के छोटे भाई ‘अकाय’ (What is the Meaning of Akaay) का जन्म हुआ है. अब आप यह जानना चाह रहे होंगे कि अकाय नाम का अर्थ क्या होता है? आइये जानते हैं कि इस नाम का मतलब-

क्या है अकाय नाम का मतलब?

अनुष्का-विराट के बेटे ‘अकाय’ का अर्थ है: पूर्ण चंद्रमा के निकट या पूर्ण चंद्रमा की रोशन रोशनी, पूर्ण चंद्रमा होता है.

अकाय के नाम पर बच्चे का नाम (Baby Names Inspired Akaay)

अकीरा (Akira) – मतलब सुंदर शक्ति

– मतलब सुंदर शक्ति आलिया (Aaliya)- मतलब यानि बहुत बढ़िया, उच्चतम सामाजिक स्थिति, लंबा, ऊंचा

मतलब यानि बहुत बढ़िया, उच्चतम सामाजिक स्थिति, लंबा, ऊंचा अमाया (Amaya)- नाम का अर्थ रात बारिश है

नाम का अर्थ रात बारिश है अज़ेलिया (Azalea)- इसका मतलब है फूल

इसका मतलब है फूल आरिया (Aria)- नाम का अर्थ एक राग, शुद्ध, धर्मी होता है

नाम का अर्थ एक राग, शुद्ध, धर्मी होता है अमारा (Amara)- मतलब लालित्य, अमर

मतलब लालित्य, अमर काइया (Kaiya)- महासागर और विजय

महासागर और विजय आन्या (Anaya)- नाम का अर्थ देवी दुर्गा और सुंदर

