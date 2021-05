Vitamin C Deficiency Symptoms: शरीर के लिए विटामिन सी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. शरीर में विटामिन सी कई तरह की रासायनिक क्रियाओं में सहायक होता है जैसे कि तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना आदि. यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है. ये शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है. इससे शरीर के विभिन्न अंग को आकार बनाने में मदद मिलती है. यह शरीर की रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने में सहायक होता है. शरीर में विटामिन सी (Vitamin C ) की कमी से कई तरह की परेशानियां शुरू होने लगती हैं. ऐसे में आज हम आपको इसके कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए. Also Read - Vitamin C Side Effects: इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा ना करें 'विटामिन सी' का सेवन, होंगी ये समस्याएं

विटामिन सी की कमी उन लोगों में देखने को मिलती है जो शराब और सिगरेट का सेवन अधिक करते है, या फिर जिन्हें किडनी की बीमारी होती है.

विटामिन सी की कमी के लक्षण

घाव का धीरे भरना- चोट लगने से खून में विटामिन सी का लेवल कम हो जाता है. शरीर को कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है. कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो स्किन रिपेयर का काम करता है. ऐसे में विटामिन सी की कमी से शरीर को ये सभी जरूरी चीजें नहीं मिल पाती. जिससे घव भरने में समय ज्यादा लगता है.

नाक और मसूड़ों से खून निकलना- विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलने लगता है. इसके अलावा अगर आपकी नाक से बार-बार खून निकलता है तो यह भी विटामिन की कमी का संकेत होता है.

वजन का बढ़ना- शरीर में विटामिन सी की कमी से वजन बढ़ने लगता है. वहीं, पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलने पर फैट बर्न होने लगता है.

चेहरे पर झुर्रियां- विटामिन सी की कमी से स्किन काफी रूखी और बेजान दिखने लगती है. विटामिन सी की कमी से स्किन पर झुर्रियां आने लगती है और आप समय से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं. विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है.

थकान और चिड़चिड़ापन– विटामिन सी की कमी से कई बार थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. यह विटामिन शरीर में कार्निटाइन को कम करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बढ़ती है. ऐसे में इसकी कमी के कारण आपके बवजह थकान की समस्या हो सकती है.

इंफैक्शन होना- विटामिन सी शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर इंफैक्शन से बचाने में मदद करता है. ऐसे में इसकी कमी होने पर आप बैक्टीरियल और वायरल इंफैक्शन की चपेट में आ सकते हैं.

विटामिन सी वाले फूड्स-

संतरे, हरी और लाल शिमला मिर्च, केल, ब्रोकली, पपीते, स्‍टॉबेरी, अनानास, कीवी, नींबू और आम में विटामिन सी प्रचुरता में पाया जाता है.