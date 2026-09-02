सिर्फ शरीर का बैलेंस ही नहीं सुधरेगा, बल्कि दिमाग भी रहेगा शांत! रोज करें ये 1 आसान योगासन

भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर के साथ मन को शांत और एकाग्र रखना भी जरूरी है. वृक्षासन एक सरल योगासन है, जो संतुलन, एकाग्रता और शरीर की जागरूकता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

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वृक्षासन शरीर के संतुलन और स्थिरता को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है

एक पैर पर खड़े होकर किए जाने वाले इस आसन में एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होता है

नियमित अभ्यास से शरीर की जागरूकता और मन को एकाग्र रखने में मदद मिल सकती है

शुरुआत में दीवार या मजबूत सहारे की मदद लें और अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ मन को शांत और एकाग्र रखना भी जरूरी है, योग इस दिशा में काफी मददगार हो सकता है. योग के अलग-अलग आसनों में वृक्षासन एक ऐसा सरल आसन है, जो शरीर के संतुलन के साथ एकाग्रता और जागरूकता को बढ़ाने में सहायक माना जाता है. नियमित अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्थिरता की ओर कदम बढ़ा सकता है.

वृक्षासन-

वृक्षासन का नाम वृक्ष (पेड़) से लिया गया है, जिस तरह एक पेड़ अपनी जड़ों के सहारे मजबूती से खड़ा रहता है, उसी तरह इस आसन में शरीर को स्थिर रखते हुए संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है. इसका अभ्यास करते समय एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर के तलवे को सहारे के अनुसार जांघ के पास रखा जाता है. इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नमस्कार की मुद्रा में रखा जा सकता है. आसन के दौरान सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

वृक्षासन का नियमित और सही तरीके से अभ्यास तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय में मदद कर सकता है. शरीर को एक स्थिति में स्थिर रखने के प्रयास से संतुलन और शरीर की जागरूकता पर ध्यान जाता है. इसके साथ ही यह आसन सहनशीलता को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकता है. शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास के साथ शरीर इस स्थिति के अनुकूल होने लगता है.

शारीरिक और मानसिक स्थिरता-

इस आसन का एक महत्वपूर्ण लाभ एकाग्रता और जागरूकता से जुड़ा है. वृक्षासन करते समय शरीर को स्थिर रखने के लिए मन को भी एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है. इस वजह से अभ्यास के दौरान ध्यान भटकने से बचने और वर्तमान क्षण पर ध्यान लगाने का प्रयास किया जाता है, इससे शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है.

वृक्षासन का अभ्यास हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए. शुरुआत में जरूरत पड़ने पर दीवार या किसी मजबूत सहारे का उपयोग किया जा सकता है. शरीर पर अनावश्यक दबाव डालने या लंबे समय तक जबरदस्ती मुद्रा बनाए रखने से बचना चाहिए.