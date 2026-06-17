1 दिन में कितने किलोमीटर चलने से सेहत रहती है फिट एंड फाइन, क्या आप जानते हैं?

Walking Benefits: रोजाना वॉक हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं 1 दिन में कितने किलोमीटर तक आपको चलना चाहिए. इस सवाल का जवाब बेहद ही कम लोगों को पता होगा.

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(Pic credit-pexel)

अगर आप रोजाना पैदल चलकर वॉक करते हैं, तो कई बीमारियों से आप हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं.

रोजाना लगभग 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलना ही चाहिए

रोजाना वॉक करने से हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का जोखिम कम होता है.

हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना वॉक करनी ही चाहिए.

Walking Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी हेल्थ का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है. फिट और हेल्दी रहने के लिए कई लोग कई तरह की एक्सरसाइज और वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन क्या इतना बहुत होता है या उसके साथ-साथ और भी चीजें ऐसी हैं, जिसको हम नहीं करते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक साबित होता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना वॉक जरूर करनी चाहिए. अगर आप रोजाना पैदल चलकर वॉक करते हैं, तो आपको कई सारे फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे, इसको करने से शरीर को कई शानदार फायदे मिल सकते हैं और बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे. पैदल चलना एक ऐसी आसान शारीरिक गतिविधि है, जिसको आपको रोजाना ही करना चाहिए. अगर आप इसको दिनचर्या में अपनी शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि 1 दिन में कितने किलोमीटर चलने से सेहत रहती है फिट एंड फाइन.

1 दिन में कितने किलोमीटर चलने से सेहत रहती है फिट एंड फाइन

इस सवाल का जवाब बेहद ही कम लोगों को पता होता है, अगर आप भी नहीं जानते हैं इसका सही जवाब तो आपको बता दें. हर व्यक्ति को रोजाना लगभग 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलना ही चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है. 7,000 से 10,000 कदमों के बराबर इसको माना जाता है. आप चाहे तो इसको धीरे-धीरे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं. रोजाना 30 से 60 मिनट तक आपको वॉक करने की कोशिश करनी चाहिए.

रोजाना वॉक करने के फायदे

1. दिल को हेल्दी

अगर आप रोजाना वॉक करते हैं, तो आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं और साथ ही आपकी शरीर को फिट रखकर बीमारियों को भी दूर करता है. इसको करने से हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का जोखिम भी काफी ज्यादा कम होता है.

2. बढ़ते वजन को कम

रोजाना वॉक करने से आप अपने बढ़ते वजन को कम कर सकते हैं. अगर आपका वजन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको कुछ भी चीजें अपनाने के बजाय वॉक करना ज्यादा बेहतर है. चलने से कैलोरी बर्न होती है और फैट कम करने में मदद भी आपको मिल सकती है.

3. डायबिटीज कंट्रोल

अगर आप रोजाना वॉक करते हैं, तो आप डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही आपको और भी कई बीमारियों से राहत मिल सकता है. डॉक्टर भी वॉक करने की सलाह देते हैं.

4. मानसिक थकान कम

अगर आपको मानसिक थकान काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपको वॉक जरूर करना चाहिए. इससे आपकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है और साथ ही तनाव, चिंता और मानसिक थकान कम से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. मूड को बेहतर रखने में भी ये मददगार हो सकता है.

5. हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत

आप रोजाना वॉक करते हैं हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं. आपको अपनी रूटिन में इसको जरूर अपनाना चाहिए. नियमित पैदल चलने से आपको कई गजब के फायदे मिल सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.