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चेहरे पर चाहिए नेचुरल निखार? आधा टमाटर लौटाएगा चेहरे की चमक

Tomato Face Pack: भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा लाइफस्टाइल काफी बिगड़ जाता है. धूप, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, काम का तनाव और नींद की कमी का असर सबसे पहले हमारी स्किन पर नजर आने लगता है. चेहरा डल और बेजान दिखाई देने लगता है और नेचुरल ग्लो भी कहीं खो सा जाता है. ऐसे में स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है.

Written by: Sapna
Published: September 1, 2026, 4:22 PM IST
Tomato Face Pack
महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने से पहले आप इस आसान घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं

क्या आपको पता है कि टमाटर से भी चेहरे पर ग्लो लाया जा सकता है? किचन में आसानी से मिलने वाला टमाटर आपकी स्किन को निखारने में मदद कर सकता है. इसके लिए आपको महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या पार्लर ट्रीटमेंट पर हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. बस आधे टमाटर के साथ किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप चेहरे की खोई हुई चमक वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं. आइए जानते हैं टमाटर का इस्तेमाल किन चीजों के साथ करना फायदेमंद हो सकता है. अगर आप भी चेहरे की खोई चमक वापस लाने के लिए आसान घरेलू उपाय तलाश रहे हैं, तो टमाटर आपके काम आ सकता है. रोजाना सब्जी बनाने में इस्तेमाल होने वाला टमाटर स्किन केयर में भी इस्तेमाल किया जाता है. आधे टमाटर को कुछ घरेलू चीजों के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है. हालांकि, किसी भी घरेलू नुस्खे को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, खासकर अगर आपकी स्किन संवेदनशील है. महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने से पहले आप इस आसान घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं. नियमित और सही स्किन केयर के साथ यह चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग लुक देने में मदद कर सकता है.

 ऐसे बनाएं फेस पैक?

इस घरेलू नुस्खे के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान जुटाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको आधा कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा कॉफी पाउडर और थोड़ा सा शहद चाहिए. इसे तैयार करने के लिए आधे कटे हुए टमाटर पर थोड़ा सा शहद और कॉफी पाउडर डाल लें. इसके बाद टमाटर को चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से लगाएं. करीब 10 से 15 मिनट तक इस पेस्ट को चेहरे पर लगा रहने दें. इसके बाद चेहरे को पानी से साफ कर लें और फिर अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगा लें. इससे डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद मिल सकती है और चेहरा नेचुरल ग्लो वाला नजर आ सकता है.

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टमाटर चेहरे के लिए क्यों किया जाता है यूज?

टमाटर में कई ऐसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इसे स्किन केयर में यूज किया जाता है. टमाटर लगाने से चेहरा साफ और फ्रेश नजर आ सकता है. कुछ लोगों को इससे टैनिंग और ऑयली स्किन की समस्या में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए इसका असर भी अलग-अलग हो सकता है.

कॉफी पाउडर लगाने से क्या फायदा होता है?

कॉफी को स्किन स्क्रब के तौर पर यूज किया जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, कॉफी के छोटे कण डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकते हैं, जिससे चेहरा थोड़ा स्मूद और फ्रेश दिखाई दे सकता है. लेकिन कॉफी को चेहरे पर बहुत ज्यादा जोर से रगड़ना नहीं चाहिए. खासकर सेंसिटिव या मुंहासे वाली स्किन पर हार्ड स्क्रबिंग से परेशानी बढ़ सकती है.

शहद स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है?

शहद को लंबे समय से स्किन केयर में यूज किया जाता रहा है. इसमें मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जिसकी वजह से यह स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद करता है. शहद स्किन को हाइड्रेटेड और मुलायम महसूस कराने में भी मदद कर सकता है. यही वजह है कि टमाटर और कॉफी के साथ शहद मिलाने से यह मिश्रण स्किन को ड्राई महसूस होने से बचाने में मदद कर सकता है.

क्या इससे स्किन का रंग गोरा हो जाएगा?

किसी भी घरेलू नुस्खे से स्किन का प्राकृतिक रंग पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. अगर चेहरा टैनिंग, डेड स्किन या डलनेस की वजह से फीका नजर आ रहा है, तो सही स्किन केयर से स्किन ज्यादा साफ और निखरी हुई दिखाई देती है. इस नुस्खे से चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग लुक मिलता है, लेकिन इसे स्किन का रंग गोरा करने वाला उपाय नहीं माना जाना चाहिए.चेहरे पर दाग-धब्बे या पिगमेंटेशन की समस्या होने पर सिर्फ इस घरेलू नुस्खे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. किसी भी घरेलू नुस्खे को ट्राई करने से पहले स्किन पर पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि सभी की स्किन अलग-अलग होती है और इसका असर भी अलग हो सकता है. अगर चेहरे पर जलन, लालिमा या किसी तरह की एलर्जी दिखाई दे, तो तुरंत चेहरा पानी से धो लें और दोबारा इसका इस्तेमाल न करें. अगर स्किन की समस्या ज्यादा है या लगातार बनी हुई है, तो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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