चेहरे पर चाहिए गुलाबी ग्लो? चुकंदर में मिलाकर लगाएं ये चीजें

क्या आप भी चेहरे पर नेचुरल ग्लो और गुलाबी निखार चाहते हैं? तो इसके लिए आपको महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या पार्लर ट्रीटमेंट पर हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी स्किन केयर रूटीन में चुकंदर को शामिल करके भी चेहरे की रंगत निखार सकते हैं. इसके लिए चुकंदर के साथ कुछ आसान चीजों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है. भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का तनाव, प्रदूषण, धूप और धूल-मिट्टी का असर सबसे पहले हमारी स्किन पर दिखाई देने लगता है. इससे चेहरे की रंगत फीकी पड़ती है और स्किन डल, बेजान और रूखी नजर आने लगती है. ऐसे में कई लोग पार्लर में महंगे फेस ट्रीटमेंट करवाते हैं और अपनी स्किन केयर रूटीन में कई महंगे प्रोडक्ट्स शामिल कर लेते हैं, लेकिन इससे भी हर किसी को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है. चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक रंग और पोषक तत्व स्किन को फ्रेश और हेल्दी बनाते हैं. इसे कुछ आसान चीजों के साथ मिलाकर आप घर पर ही एक सिंपल फेस पैक तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं, चुकंदर से नेचुरल ग्लो पाने के लिए इसे किन चीजों के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है.
एलोवेरा जेल स्किन को नमी देने में मदद करता है. इसलिए आप चुकंदर के साथ एलोवेरा जेल का यूज़ करके फेस पर लगा सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल में थोड़ा सा चुकंदर का रस मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें. तैयार पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद पानी से चेहरा धो लें. सेंसिटिव स्किन पर इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो. इससे फेस ग्लो भी करेगा और फ्रेशनेस भी आएगी. आप चाहें तो घर पर ही एलोवेरा जेल बनाकर उसे यूज़ कर सकते हैं.
अगर आपकी स्किन रूखी रहती है, तो चुकंदर और शहद का पेस्ट एक अच्छा घरेलू ऑप्शन हो सकता है. इसके लिए चुकंदर को बारीक पीसकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाकर करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद पानी से चेहरा साफ कर लें. इससे स्किन मुलायम और हाइड्रेटेड महसूस होती है. साथ ही चेहरे पर गुलाबी ग्लो आता है.
चुकंदर में दही मिलाकर भी एक आसान फेस पैक बनाया जा सकता है. इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले चुकंदर को पीस लें और उसमें थोड़ा दही मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. अब इसे चेहरे पर समान रूप से लगाएं. करीब 10-15 मिनट बाद जब यह हल्का सूख जाए, तो सामान्य पानी से चेहरा धो लें. इससे स्किन साफ और फ्रेश नजर आती है. दही से फेस को ठंडक भी महसूस होगी.
अगर आप चुकंदर से एक अलग तरह का फेस पैक तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चुकंदर पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, रोज पेटल पाउडर और गुलाब जल की जरूरत होगी. इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी में चुकंदर पाउडर और ऑरेंज पील पाउडर लें. अब इसमें मुल्तानी मिट्टी और रोज पेटल पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद धीरे-धीरे गुलाब जल डालें और मिलाते हुए एक स्मूद पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर एक समान लेयर में लगाएं. इसे करीब 10-15 मिनट तक लगा रहने दें. जब पैक सूखने लगे, तो सामान्य पानी से चेहरे को धीरे-धीरे साफ कर लें. इससे स्किन हेल्दी होती है और फेस पर नेचुरल गुलाबीपन आता है.
फेस पैक को रोजाना लगाने के बजाय सप्ताह में एक या दो बार इस्तेमाल करना बेहतर है. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. इसके लिए थोड़ी मात्रा को हाथ या गर्दन के छोटे हिस्से पर लगाकर देखें. अगर जलन, खुजली, लालिमा या किसी तरह की एलर्जी दिखाई दे, तो इसका इस्तेमाल न करें. इसके लिए आप एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.