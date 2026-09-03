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सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं बढ़ेगा शरीर का लचीलापन! डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए सिर्फ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि डाइट भी अहम भूमिका निभाती है। प्रोटीन, विटामिन सी, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 और पर्याप्त पानी शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों और सामान्य शारीरिक कार्यों को सपोर्ट कर सकते हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 3, 2026, 3:40 PM IST
सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं बढ़ेगा शरीर का लचीलापन! डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें
  • शरीर का लचीलापन सिर्फ स्ट्रेचिंग पर नहीं, बल्कि सही खान-पान पर भी निर्भर करता है
  • अंडा, दूध, दही, पनीर, सोया और दालें मांसपेशियों के लिए जरूरी प्रोटीन देते हैं
  • विटामिन सी, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 वाले खाद्य पदार्थ शरीर के सामान्य स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं
  • पर्याप्त पानी पीने के साथ नियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करना भी जरूरी है

शरीर का लचीलापन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी देर तक स्ट्रेचिंग करते हैं, आपके खाने का भी इसमें बड़ा योगदान हो सकता है. अगर शरीर को रोजाना सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और जरूरी तत्व नहीं मिल रहे हैं तो मांसपेशियों की ताकत और उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, वहीं संतुलित खाना शरीर को व्यायाम के बाद खुद को ठीक करने और मजबूत बनाने में मदद करता है. हालांकि यह बात साफ है कि कोई एक फल, सब्जी या दूसरा खाद्य पदार्थ खाने से शरीर अचानक लचीला नहीं हो जाता. इसके लिए सही खान-पान के साथ नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग भी जरूरी है.

इन चीजों को डाइट में करें शामिल-

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सबसे पहले बात प्रोटीन वाले खाने की तो अंडा, दूध, दही, पनीर, सोया, चना, राजमा और चिकन इसके अच्छे स्रोत हैं. प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत करने में मदद करता है. जब हम कसरत करते हैं तो मांसपेशियों पर थोड़ा दबाव पड़ता है. इसके बाद शरीर को उनकी मरम्मत के लिए अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जो प्रोटीन से मिलते हैं. मजबूत और स्वस्थ मांसपेशियां शरीर के अंगों को बेहतर तरीके से हिलाने-डुलाने में मदद करती हैं. प्रोटीन सीधे तौर पर शरीर को लचीला नहीं बनाता, लेकिन लचीलेपन के लिए जरूरी मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

विटामिन सी भी इस मामले में काफी काम का है। आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, कीवी, टमाटर और शिमला मिर्च जैसे खाद्य पदार्थों में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. शरीर में विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण काम कोलेजन बनाने में मदद करना है. कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, जो त्वचा के अलावा हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को जोड़कर रखने वाले हिस्सों को मजबूती देने में मदद करता है. शरीर में कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है. यही वजह है कि विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां शरीर के इन हिस्सों की सामान्य सेहत बनाए रखने में मदद करती हैं.

मैग्नीशियम के अच्छे सोर्स-

अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, बादाम, काजू, तिल, कद्दू के बीज, साबुत अनाज, पालक और दूसरी हरी सब्जियां मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं. यह तत्व हमारी मांसपेशियों और नसों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होता है, जब हम हाथ-पैर हिलाते हैं तो मांसपेशियां कभी सिकुड़ती हैं और कभी ढीली होती हैं. इस पूरी प्रक्रिया में मैग्नीशियम की भी भूमिका होती है. इसलिए खाने में मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा रखना मांसपेशियों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है.

ओमेगा-3 वाली चीजें भी खाने में शामिल की जा सकती हैं. अलसी के बीज, चिया के बीज और अखरोट जैसी चीजों में ओमेगा-3 होता है, जो शरीर में होने वाली सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है. शरीर में ज्यादा सूजन होने पर कई बार मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है. ऐसे में ओमेगा-3 शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है.

पानी है जरूरी-

पानी भी शरीर के लचीलेपन के लिए जरूरी है, कई लोग खाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पानी की मात्रा को नजरअंदाज कर देते हैं. शरीर में पानी की कमी होने पर थकान और कमजोरी महसूस होती है. इससे कसरत करने की क्षमता भी कम हो सकती है. इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। गर्मी में या ज्यादा कसरत करने पर शरीर से पसीने के जरिए पानी निकलता है, ऐसे में पानी की जरूरत और बढ़ सकती है. (input–आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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