हरतालिका तीज पर दिखना है सबसे खूबसूरत? चेहरे पर लगाएं ये फेस पैक, आएगा इंस्टेंट ग्लो

14 सितंबर का दिन इस बार बेहद खास है, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज दोनों त्योहार एक साथ मनाए जाएंगे. ऐसे में महिलाएं इस खास दिन के लिए अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहतीं. अगर आप भी तीज के मौके पर खूबसूरत और ग्लोइंग नजर आना चाहती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि चेहरे पर क्या लगाएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसे नेचुरल फेस पैक के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर ही आसानी से तैयार कर सकती हैं. इसके लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों से तैयार किया गया यह फेस पैक चेहरे को निखरा और फ्रेश लुक देने में मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं, इसे घर पर कैसे तैयार करें और सही तरीके से चेहरे पर कैसे अप्लाई करें.
इस फेस पैक को तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. साथ ही 10 मिनट में नेचुरल ग्लो आ जाएगा. इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कटोरी लेनी है. उसमें 2 चम्मच बेसन डाल देना है. आप इसे छानकर भी डाल सकते हैं, ताकि कोई गांठ न रहे. इसके बाद इसमें 1 से 2 चम्मच फ्रेश दही डाल देना है, ताकि फेस पैक अच्छा तैयार हो. इसके बाद इसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है. ध्यान रहे कि आपको बहुत ज्यादा हल्दी नहीं मिलानी है, नहीं तो फेस पीला भी हो सकता है और पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि इसे फेस पर अच्छे से लगाया जा सके.
फेस पैक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है. उसके बाद टॉवल से सुखाकर इस पर फेस पैक यूज़ करना है. इसे 10 से 15 मिनट तक फेस पर लगाकर रखना है. इसके बाद जब यह पेस्ट सूखने लगे, तो हल्के हाथों से मसाज करनी है. उसके बाद फेस को नॉर्मल पानी से धो लेना है. इसके बाद फेस पर मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें. इससे स्किन हाइड्रेट रहती है. इस फेस पैक को आप हरतालिका तीज के एक दिन पहले रात में यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है, तो बस 5 मिनट इसको लगाने से भी फेस साफ हो जाता है. लेकिन किसी भी घरेलू नुस्खे को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड दिक्कत न हो. इसके अलावा आप अपने स्किन डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.