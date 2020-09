लोग जब शॉपिग करने जाते हैं और नए कपड़े लेकर आते हैं तो उन्हें उसे पहनने की जल्दी वैसी ही होती है जैसे छोटे बच्चे को नए खिलौने देखकर होता है. लोग चाहते हैं कि वो अगल दिन ऑपिस,पार्टी या कहीं भी वही नए कपड़े पहनकर जाए लेकिन वो इस दौरान ये भूल जाते हैं कि नए कपड़े पहनने से पहले उन्हें वो धोने भी चाहिए. Also Read - बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, यह वर्दी नहीं थी, मैं हर सुबह ऐसी कमीज पहनता हूं

लोग अक्सर सोचते हैं कि हमने तो मॉल या किसी खास ब्रॉड का कपड़ा लिया तो ये तो साफ ही होगा इसे क्या धोना. यहीं आप गलती कर रहे हैं, दरअसल कपड़ा तो कपड़ा होता वो तो रखे-रखे भी गंदा हो जाता है. इसके साथ ही आप पहले ग्राहक हैं तो नहीं जिन्होंने वो देखा है या ट्राई किया है आपसे पहले भी कई सारे लोग वहां जाकर आए होंगे. ऐसे में आपको हमेशा कपड़े खरीदने के बाद उन्हें धोना चाहिए और फिर पहनना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह से बीमारी को न्यौता ना दें. तो चलिए जानते हैं कि कपड़े लेने के बाद उसे धोना क्यों जरुर है.

1. नए कपड़ में लग सकते हैं कीटाणु

नए कपड़े जब फैक्ट्री से बनकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस दौरान कई सारे लोग उसे हाथ लगाते हैं और साथ कितने अलग अलग तरीकों से होकर आते हैं. इसके साथ ही आपके लेने से पहले ना जाने कितने लोगों ने उसे ट्रॉय किया होगा जिससे लोगों के पसीने के साथ कीटाणु भी उन कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं.

2.कपड़ो में लगे केमिकल

कपड़ो को जब पैक किया जाता है तो उसमे अलग तरह के केमिलकर मिलाए जाते हैं ताकि उन्हें कीड़े ना खा जाएं या फिर उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो. ऐसे में कपड़ो की प्रोसेसिंग में कई तरह के केमिकल का प्रयोग होता है, जिसे अगर आप बिना धोए पहनते हैं तो आपको दाद,खाज या फिर खुजली की समस्या हो सकती है.

3. डार्क कलर्स से एलर्जी

कई बार कपड़ो को अलग अलग रंग देने के लिए उनमें छपाई या फिर रंगाई जैसी चीजों का काम होता है. दरअसल इस दौरान उसपर अलग प्रकार के केमिकल्स लगाए जाते हैं और ऐसा उन कपड़ो में अधिक होात है जो ज्यादा कलरफुल होते हैं. ऐसे में कपड़ा जितना रंगीन होता उसमें उतनी अधिक डाई होगी. इसलिए आप ऐसे कपड़ों को हमेशा धोकर पहने ताकि आपकी स्किन को कोई समस्या ना हो.

4. स्किन की समस्या

बाजार से कभी भी आप कपड़े लेकर आए तो सीध उसे पहनने की बजाय एख बार धो लें, कई बार उसमें दूसरों के शरीर का पसीना, धूल-मिट्टी या फिर कोई स्किन इंफेक्शन आपके लिए परेशआनी का सबब बन सकता है.