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15 अगस्त पर पहनें ये ट्रेंडी तिरंगा आउटफिट, हर किसी की नजरें आप पर टिक जाएंगी

Independence Day Outfit: अगर आप भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने लुक को खास और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस दिन क्या पहनें? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. 15 अगस्त के लिए आप कुछ ऐसे आउटफिट चुन सकते हैं, जो आपको ट्रेडिशनल के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी देंगे.

Written by: Sapna
Published: August 13, 2026, 10:41 AM IST
Independence Day Outfit
(AI PHOTO)

15 अगस्त में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. इस खास मौके पर हर कोई अपने लुक को थोड़ा अलग और खास बनाना चाहता है. हालांकि, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सिर से पैर तक तिरंगे के रंगों वाला आउटफिट ही पहनें.केसरिया, सफेद और हरे रंग को स्मार्ट तरीके से आउटफिट में शामिल करके आप बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लुक पा सकती हैं.

ऑरेंज कुर्ती के साथ व्हाइट शरारा और तिरंगा दुपट्टा

अगर आप सुबह के समय किसी फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम या स्कूल-कॉलेज के फंक्शन में शामिल होने वाली हैं, तो ऑरेंज कुर्ती के साथ व्हाइट शरारा एक शानदार कॉम्बिनेशन रहेगा. इसके साथ केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला दुपट्टा कैरी करें. लहरिया या हल्के प्रिंट वाला दुपट्टा इस पूरे लुक को और भी ज्यादा शानदार बना देगा. यह आउटफिट ट्रेडिशनल होने के साथ काफी कंफर्टेबल भी रहेगा.

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तिरंगा टाई-डाई कुर्ता देगा यूथफुल लुक

अगर आपको कुछ ऐसा पहनना है जिसमें 15 अगस्त की थीम साफ नजर आए, तो टाई-डाई पैटर्न वाला तिरंगा कुर्ता अच्छा ऑप्शन है. इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग के शेड्स को खूबसूरती से शामिल किया जा सकता है. इसे सफेद धोती सलवार या प्लाजो के साथ पेयर करें. कॉलेज या ऑफिस के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए यह आउटफिट काफी स्टाइलिश लगेगा.

तिरंगे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी

साड़ी पहनने का शौक है तो इस स्वतंत्रता दिवस पर सफेद साड़ी के साथ तिरंगे रंगों वाला बॉर्डर चुन सकती हैं. जॉर्जेट या शिफॉन जैसी हल्की फैब्रिक की साड़ी दिनभर पहनने के लिए आरामदायक रहेगी. इसके साथ सफेद या कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, हल्की चूड़ियां और मिनिमल ज्वेलरी पहनें. यह लुक सिंपल होने के साथ काफी ग्रेसफुल दिखाई देगा.

व्हाइट टॉप और ग्रीन पैंट का मॉडर्न कॉम्बिनेशन

अगर आपको ट्रेडिशनल से ज्यादा वेस्टर्न आउटफिट पसंद हैं, तो सफेद टॉप के साथ ग्रीन ट्राउजर या जींस पहन सकती हैं. इसमें केसरिया रंग का स्कार्फ, स्टोल या बैग शामिल करके तिरंगे का टच दिया जा सकता है. कॉलेज फंक्शन या दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन के लिए यह एक आसान और स्टाइलिश ऑप्शन है.

सफेद कुर्ते के साथ केसरिया दुपट्टा

जिन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, उनके लिए सफेद कुर्ता सबसे आसान ऑप्शन है. इसके साथ केसरिया रंग का दुपट्टा और सफेद प्लाजो या पैंट पहनें. चाहें तो हरे रंग की छोटी-सी ज्वेलरी या बैंगल्स से लुक में तीसरा रंग भी जोड़ सकती हैं. ऑफिस और कॉलेज दोनों जगह यह आउटफिट काफी सोबर और खूबसूरत लगेगा.

इस स्वतंत्रता दिवस पर स्टाइलिश दिखने के लिए महंगे या बहुत ज्यादा हैवी आउटफिट की जरूरत नहीं है. बस अपने पसंदीदा कपड़ों में केसरिया, सफेद और हरे रंग को सही तरीके से शामिल करें और एक खूबसूरत, सोबर और स्टाइलिश 15 अगस्त लुक तैयार करें.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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