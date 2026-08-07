बारिश में सीलन वाले कपड़े पहनना पड़ सकता है भारी, बढ़ सकता है फंगल इंफेक्शन का खतरा

बारिश के मौसम में सबसे बड़ी परेशानियों में से एक कपड़ों को अच्छी तरह सुखाना

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/wearing-damp-clothes-during-the-rainy-season-can-prove-troublesome-the-risk-of-fungal-infections-may-increase-8494562/ Copy

सीलन वाले कपड़े पहनने से फंगल इंफेक्शन का खतरा (AI PHOTO)

बारिश के मौसम में सबसे बड़ी परेशानियों में से एक कपड़ों को अच्छी तरह सुखाना होता है. बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे कपड़े आसानी से नहीं सूखते. कई बार अलमारी में रखे कपड़ों में भी सीलन और बदबू आ जाती है. ऐसे में यदि आप बिना पूरी तरह सूखे या सीलन वाले कपड़े पहन लेते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए यह बहुत भारी पड़ सकता है. लगातार नमी वाले कपड़े पहनने से फंगल इंफेक्शन, दाद, खुजली, घमौरियां जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, यदि कपड़ों में बैक्टीरिया पनप गए हों, तो सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में एलर्जी या रैशेज की समस्या भी हो सकती है.

सीलन से कपड़ों में कैसे बनते हैं बैक्टीरिया?

कपड़े सही से नहीं सूखने की वजह से उनमें सीलन आ जाती है. नमी और तापमान पाकर हवा में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस के बीजाणु (Spores) कपड़ों के रेशों पर चिपक जाते हैं. बॉडी से निकले पसीने और नमी से उन्हें भोजन मिलता है, जिसकी वजह से वे कुछ ही घंटों में तेजी से बढ़ने लगते हैं और बदबू पैदा करते हैं.

सीलन वाले कपड़े पहनने से कौन-सी बीमारियां हो सकती हैं?

सीलन वाले कपड़े पहनना आपकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि इससे फंगल इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है. सीलन वाले कपड़ों में नमी की वजह से स्किन की बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर पड़ने लगती है. इससे स्किन से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं. जैसे दाद, खाज, खुजली, जॉक इच, लाल दाने निकल आना और फंगल इंफेक्शन हो सकता है.

बारिश में कपड़ों को कैसे सुखाएं?

कपड़ों को फ्रेश और सूखने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं. जिससे कपड़ों में स्मेल भी नहीं आती है और कपड़े आराम से सूख भी जाते हैं. जब आप कपड़ों को वॉश करें, तो उसमें 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें. यह कपड़ों की स्मेल को सोख लेता है. वॉशिंग के दौरान 1 कप व्हाइट विनेगर भी आप डाल सकते हैं. यह बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है. कपड़ों को फ्रेश रखने के लिए 1 बाल्टी पानी में 1 से 2 नींबू निचोड़ दें. इससे कपड़ों में नेचुरल फ्रेशनेस आती है.

कपड़ों को ऐसी जगह सुखाएं, जहां अच्छी तरह से हवा आती हो और बारिश आने के बाद वे गीले न हों. सीलन वाले कपड़ों को तौलिये में लपेटकर कुछ समय के लिए रख दें. इससे कपड़ों की नमी तौलिया सोख लेता है. सूखे हुए कपड़ों को अलमारी में रख दें और अलमारी में नीम की पत्तियां या कपूर रखें. इससे बदबू और नमी कम होती है. अगर आपको फंगल इंफेक्शन हो जाए, तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लें.