Weight According To Height: आजकल की लाइफस्टाइल में स्वस्थ रहना काफी मुश्किल है. बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोग सही डाइट नहीं ले पाते जिस वजह से कुछ का वजन या तो काफी बढ़ जाता है और कुछ का जरूरत के हिसाब से काफी कम होने लगता है. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसका वजन, उम्र और कद के हिसाब से होना बेहद जरूरी होता है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह जानने के इच्छुक होते हैं कि उनका वजन कितना होना चाहिए. ऐसे में हम आपको यहां आपकी हाइट के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए यह बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं-

– 4 फीट 10 इंच लंबाई वाले व्यक्ति का सामान्य वजन 41 से 52 किलोग्राम होना चाहिए. इससे ज्यादा वजन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता.

– 5 फीट लंबाई वाले व्यक्ति का सामान्य वजन 44 से 55.7 किलोग्राम के बीच होना चाहिए.

– 5 फीट 2 इंच लंबे व्यक्ति का वजन 49 से 63 किलोग्राम के बीच होना चाहिए.

– 5 फीट 4 इंच लंबे व्यक्ति का वजन 49 से 63 किलोग्राम के बीच होना चाहिए.

– 5 फीट 6 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य तौर पर वजन 53 से 67 किलोग्राम के बीच होना चाहिए.

– 5 फीट 8 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य वजन 56 से 71 किलोग्राम के बीच होना चाहिए.

– 5 फीट 10 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य वजन 59 से 75 किलोग्राम के बीच होना चाहिए.

– 6 फीट लंबे व्यक्ति का सामान्य वजन 63 से 80 किलोग्राम के बीच होना चाहिए.