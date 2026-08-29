केवल अनहेल्दी खान-पान से ही नहीं इन 5 आदतों से भी बढ़ता है वजन, आज ही करें बदलाव

Weight Gain Reasons: आपका वजन केवल गलत खान-पान से ही नहीं बल्कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी पड़ता है.

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(Pic credit-AI)

Weight Gain Reasons: आजकल लोग अपने बढ़ते वजन से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं. काफी कुछ करने के बाद भी बढ़ते वजन से छुटकारा नहीं मिल पाता है. सबसे पहले लोगों के दिमाग में जंक फूड, मिठाइयां, तला-भुना खाना और ज्यादा कैलोरी वाली चीजें आती हैं. जिनको वो लोग खाते ही खाते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि अनहेल्दी डाइट वजन बढ़ाने की एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं, जिनकी वजह से आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है. आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी बढ़ते वजन के पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं. लेकिन आप फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं. आइए आज आपको बताते हैं ऐसी कौन-कौन सी आदतें हैं.

वजन बढ़ाने वाली आदतें कौन-कौन सी हैं?

1. नींद का पूरा न होना

अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनकी बुरी आदतों की वजह से तेजी से वजन बढ़ सकता है. नींद का पूरा न होना भी आपके वजन को तेजी से बढ़ा सकता है. आजकल देर रात तक मोबाइल चलाना आपकी नींद को काफी हद तक खराब करता है.

2. लंबे समय तक बैठे रहना

लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. आजकल की ऑफिस लाइफ में घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना आम बात हो गई है, लेकिन ये काफी ज्यादा गलत चीज है. लोगों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है.

3. खाना खाते समय टीवी या मोबाइल देखना

खाना खाते समय आपको टीवी या मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. खाना खाते समय मोबाइल और टीवी को थोड़ी देर के लिए दूर रख दें. खाना खाते समय स्क्रीन देखने से आपका ध्यान खाने से हट सकता है.

4. तनाव और ज्यादा स्ट्रेस लेना

अगर आप भी बढ़ते वजन को कम करना चाहते हैं, तो आपको तनाव और ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करता है. तनाव को पूरी तरह खत्म करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन आप मैनेज इसको कर सकते हैं.

5. दिनभर पानी कम पीना

दिनभर पानी कम पीना भी आपकी सेहत को नुकसान करता है. वजन बढ़ने की बात आने पर ज्यादातर लोग खाने और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण भी आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.