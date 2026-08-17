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रोजाना बासी मुंह अमरूद का पत्ता चबाने से क्या फायदे हो सकते हैं? अगर आप भी चबाते हैं तो जान लें जरूरी बातें

Guava Leaves Benefits: अमरूद खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. आइए आपको बबाते हैं इसके पत्ते को रोजाना चबाने के क्या-क्या फायदे हो सकते है?

Written by: Ritika
Published: August 17, 2026, 4:57 PM IST
रोजाना बासी मुंह अमरूद का पत्ता चबाने से क्या फायदे हो सकते हैं? अगर आप भी चबाते हैं तो जान लें जरूरी बातें

Guava Leaves Benefits: अमरूद को सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा सेहतमंद होता है. आप इसको रोजाना भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. अमरूद के पत्ते भी पारंपरिक रूप से कई तरह से इस्तेमाल में आते हैं और ये आपके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. कुछ लोग सुबह उठकर खाली पेट या बासी मुंह अमरूद के पत्तों को चबाते हैं, जो आपके लिए बेहद ही लाभकारी हो सकता है. शरीर को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है. आज आपको बताते हैं कि रोजाना सुबह के समय बासी मुंह अमरूद के पत्ते चबाने से क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. अमरूद के पत्ते चबाने से किसी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है. आइए आप भी जान लीजिए फायदे

बासी मुंह अमरूद के पत्ते चबाने के फायदे

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1. पाचन से जुड़ी परेशानी

अगर आप रोजाना बासी मुंह अमरूद के पत्तों को चबाते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपको कई दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए.

2. ब्लड शुगर

बढ़ते ब्लड शुगर को कम करने में भी ये मददगार साबित हो सकती है. आपको रोजाना अमरूद के पत्तों को चबाना ही चाहिए. आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वह दवा ले रहा है, तो अमरूद के पत्तों को दवा समझकर न खाएं.

3. मुंह की ताजगी

मुंह की ताजगी को बनाएं रखने के लिए भी आपको रोजाना अमरूद के पत्तों को चबाना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. सुबह ब्रश करना, जीभ साफ करना, फ्लॉसिंग और नियमित डेंटल चेकअप भी आपको करवाना चाहिए.

4. एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट

एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट भरपूर मात्रा में पाने के लिए भी आपको रोजाना अमरूद के पत्तों को चबाना ही चाहिए. एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं. आपको गजब के फायदे हो सकते हैं.

5. ओरल हेल्थ के लिए फायदेमंद

ओरल हेल्थ को भी ठीक रखने के लिए आपको रोजाना अमरूद के पत्तों को चबाना चाहिए. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर मसूड़ों से खून आता है, लगातार बदबू रहती है या दांतों में दर्द है, तो आपको जांच करवानी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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