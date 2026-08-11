चावल धोने के बाद फेंक देते हैं बचा हुआ पानी? बेकार समझने के बजाय इन 5 कामों में करें दोबारा इस्तेमाल

Rice Water Uses In Hindi: चावल के पानी का इस्तेमाल आप किन-किन जगहों पर कर सकते हैं आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/what-are-the-different-ways-you-can-use-rice-water-chawal-ke-pani-ka-istemal-kaise-karen-8498645/ Copy

Rice Water Uses In Hindi: अधिकतर लोग घरों में चावल को धोने के बाद उसके पानी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी का इस्तेमाल आप किन-किन जगहों पर कर सकते हैं? अगर आप भी अभी तक नहीं जानती हैं, तो आपको इस खबर में बताते हैं कि आखिर आप इसके पानी का इस्तेमाल किन-किन जगहों पर आसानी से कर सकते हैं. चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी कई घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है? अधिकतर लोग इसको अपनी भाषा में अलग-अलग तरीकों से बुलाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसका इस्तेमाल करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि चावल अच्छी तरह साफ हों. आइए आपको इस खबर में बताते हैं. आखिर आप किन-किन जगहों पर इसको इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं.

बचे हुए चावल के पानी का इस्तेमाल किन-किन कामों में कर सकते हैं?

1. आटे को गूंथने में काम

अगर आप भी रोजाना चावल के बचे हुए पानी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो इस गलती को करने से पहले आपको इसके इस्तेमाल के बारे में जान लेना चाहिए. आपको बता दें आप आटे को गूंथने में इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं.

2. सूप या ग्रेवी

अगर आप चावल के पानी को फेंकने के बजाय कहीं पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको बता दें आप इसे सूप या ग्रेवी में इस्तेमाल करते हैं. ये काफी ज्यादा उस चीज में काम आ सकता है. चावल पकाने के बाद बचने वाला स्टार्चयुक्त पानी कुछ रेसिपीज में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

3. घर की सफाई

अगर आप रोजाना चावल के पानी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर पानी में कोई मसाला, तेल या नमक नहीं है, तो इसे आप घर की सफाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. बालों के लिए इस्तेमाल

चावल का पानी आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये आपके हेयर को बढ़िया बनाने में मददगार होते कई लोग चावल के पानी को बालों पर लगाने की सलाह देते हैं और इसे बालों की चमक व मजबूती हैं. आपको भी इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए.

5. पौधों के लिए

आप बचे हुए चावल के पानी को फेंकने के बजाय पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं. चावल धोते समय पानी में चावल के बहुत छोटे कण और थोड़ी मात्रा में स्टार्च आता है यही कारण है कि आप इसका इस्तेमाल आसानी से पौधों के लिए कर सकते हैं.