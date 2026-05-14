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नींबू के छिलके के साथ उबालकर पिएं इन 2 चीजों का पानी, 1 गिलास रोजाना पीने से बाहर निकल जाएगी शरीर की गंदगी
Lemon Peel Ginger And Cinnamon Benefits: शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आज आपको बताते हैं किन चीजों का पानी आपको बनाकर पीना चाहिए.
Lemon Peel Ginger And Cinnamon Benefits: आजकल की लाइफस्टाइल और खान-पान इतना ज्यादा अनहेल्दी हो गया है कि इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर पड़ने लगा है. पेट से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आप खुद को हमेशा फिट रखना चाहते हैं, तो आपको अपने खान-पान को हेल्दी रखना पड़ेगा और साथ ही ऐसी चीजों का सेवन करना होगा, जो आपके शरीर से सारी गंदगी को दूर कर सके. आज आपको एक ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बताते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसका अच्छा असर पीने के बाद आप अपने शरीर में देख सकते हैं. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान है और बनाने की सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी. आइए आपको बताते हैं.
शरीर को डिटॉक्स करने वाली जादुई ड्रिंक कौन सी है?
कैसे बनाएं?
अगर आप अपने शरीर को कई बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो घर पर एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको नींबू के छिलके, दालचीनी और अदरक की जरूरत होती है. इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन लेकर पानी को गरम करना है और फिर उसमें अपने हिसाब से नींबू का छिलका, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी और कुटा हुआ अदरक डाल देना है और 10 मिनट तक के लिए उबाल देना है. इसके बाद इसको गुनगुना होने पर इसे छानकर आप पी सकते हैं.
जादुई डिटॉक्स वॉटर को पीने के फादे
अगर आप इस जादुई डिटॉक्स वॉटर को रोजाना खाली पेट सुबह के समय पी सकते हैं, इसको पीने से पेट की गैस, भारीपन और मतली जैसी समस्याओं से आप छुटकारा आसानी से पा सकते हैं. खांसी और गले की खराश में भी ये किसी वरदान से कम नहीं है. मेटाबॉलिज्म को तेज करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने का काम करता है. तेजी से फैट बर्निंग में भी ये आपकी मदद करता है. ये स्वाद ही नहीं आपकी सेहत पर भी अच्छा असर डालती है. अगर आप वॉक करते हैं, तो आपको वॉक से पहले या बाद में इसको पी लेना चाहिए. इसको आप अगर रोजाना नहीं पीना चाहते हैं, तो हफ्ते में 4 दिन भी आप इसका सेवन कर सकते हैं.
(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)