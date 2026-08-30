EnglishHindi

महिलाओं को रोजाना पीना चाहिए शतावरी का पानी, किन 5 दिक्कतों से मिल सकता है आराम

Shatavari Water Benefits: महिलाओं के लिए शतावरी का पानी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 30, 2026, 9:05 PM IST
महिलाओं को रोजाना पीना चाहिए शतावरी का पानी, किन 5 दिक्कतों से मिल सकता है आराम

Shatavari Water Benefits: महिलाओं को काम और घर में काम का दबाव काफी ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाती है, जिस कारण उसको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. महिलाओं की सेहत में हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स, तनाव, नींद की कमी और बदलती लाइफस्टाइल का काफी असर देखने को मिलता है. शतावरी को लंबे समय से महिलाओं के लिए उपयोगी जड़ी-बूटी माना जाता है. ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. अगर आप रोजाना इसको सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. महिलाओं को रोजाना अपनी डाइट में इसका सेवन तो जरूर करना चाहिए. पाउडर, चूर्ण या दूसरे चीजों के साथ में भी आप इस चीज को मिलाकर पी सकते हैं. शरीर को पोषण देने के साथ रोजमर्रा की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आपको बताते हैं इससे और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

रोजाना शतावरी का पानी पीने के फायदे

1. पाचन तंत्र को बेहतर

अगर आप पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर रखना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में शतावरी के पानी का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आजकल खराब खान-पान, कम फाइबर, कम पानी पीने और अनियमित रूटीन के कारण दिक्कतें होने लग जाती है.

2. मेनोपॉज

मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है, जिसमें हार्मोनल बदलाव काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं. महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य और मेनोपॉज से जुड़े लक्षणों को दूर करने के लिए शतावरी के पानी पीना चाहिए.

3. तनाव और थकान

तनाव और थकान से छुटकारा पाना के लिए आपको रोजाना शतावरी का पानी पीना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. महिलाओं की व्यस्त लाइफस्टाइल में घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच तनाव और थकान काफी ज्यादा होने लग जाती है.

4. ओवरऑल हेल्थ सुधार

ओवरऑल हेल्थ को सुधारने के लिए भी आपको रोजाना शतावरी के पानी का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. शतावरी को किसी सुपरफूड या हर बीमारी का इलाज समझना सही नहीं होगा

5. पीरियड्स से जुड़ी परेशानी में आराम

अगर आप भी पीरियड्स से जुड़ी परेशानी में आराम पाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना 1 गिलास शतावरी का पानी पीना ही चाहिए. पीरियड्स के दौरान पेट में ऐंठन, मूड में बदलाव, थकान और असहजता जैसी समस्याओं को भी दूर करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.