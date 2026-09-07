किन वजहों से अंडरआर्म्स हो जाते हैं डार्क? जानिए केयर करने का सही तरीका

Dark Underarms Causes: अधिकतर लोग अपने डार्क अंडरआर्म्स से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. कुछ ऐसी वजहें हैं, जिनके कारण ऐसा होता है.

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Dark Underarms Causes: अधिकतर लोग अपने डार्क अंडरआर्म्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव्स कपड़े पहनते समय उनको ये काफी ज्यादा परेशान करता है. अंडरआर्म्स दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी ज्यादा डार्क नजर आती है, जो दिखने में भी काफी ज्यादा बुरी लगती है, किसी के सामने अगर दिख जाए, तो ये और ज्यादा खराब नजर आती है. काफी सारी चीजें इस पर लगाने के बाद भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है और अधिकतर लोगों को समझ में ही नहीं आता है, कि आखिर इसको कैसे साफ कर सकते हैं. अंडरआर्म्स के काले पड़ने के पीछे काफी सारी वजहें भी हो सकती हैं, जो इसको काफी ज्यादा काले कर देती हैं, जिस कारण लोगों के सामने खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है. लड़कियां अपने पसंद के कपड़ों तक को नहीं पहन पाती हैं.

किन वजहों से अंडरआर्म्स हो जाते हैं डार्क?

1. वैक्सिंग

वैक्सिंग अधिक करने से आपके अंडरआर्म्स काफी ज्यादा डार्क नजर आ सकते हैं. इसलिए आपको इसको ज्यादा करने से भी बचना चाहिए. हॉट वैक्स के इस्तेमाल अधिक करने से त्वचा डार्क काफी ज्यादा हो सकती है.

2. डियोडोरेंट

आपको बता दें कुछ लोग अंडरआर्म्स में डियोडोरेंट लगाते हैं आपको बता दें इससे भी आपकी त्वचा काफी ज्यादा काली पड़ सकती है. किसी नए डियोडोरेंट का इस्तेमाल शुरू करने के बाद अंडरआर्म्स में जलन, लालिमा या खुजली महसूस आपको हो सकती है.

3. टाइट कपड़े पहनना

आपको बता दें टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी अंडरआर्म्स काफी ज्यादा काले नजर आ सकते हैं. इसलिए टाइट कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए. गर्मी और उमस के मौसम में पसीना आने के कारण दबाब भी काफी ज्यादा बन सकता है.

4. डेड स्किन का जमा होना

त्वचा में डेड स्किन का जमा होना की वजह से भी आपके अंडरआर्म्स काफी ज्यादा काले नजर आते हैं. रोजाना स्क्रब करना सही तरीका नहीं है. ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है.

5. हार्मोनल बदलाव

हार्मोनल बदलाव के कारण भी अंडरआर्म्स में कालेपन हो सकता है, इसलिए आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.हार्मोनल बदलावों के दौरान त्वचा के कुछ हिस्सों में पिगमेंटेशन काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है.

अंडरआर्म्स के केयर करने का सही तरीका

अधिकतर लोग अंडरआर्म्स के कालेपन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको अच्छे से केयर करनी ही चाहिए जैसे-

1. स्किन को जोर से स्क्रब न करें

2. डियोडोरेंट सोच-समझकर चुनें

3. शेविंग का सही तरीका अपनाएं

4. मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.