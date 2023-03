Hindi Lifestyle

आपकी गर्दन को और काला बना सकती हैं ये 4 गलतियां

यदि आप गर्दन के कालेपन को घटाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि किन गलतियों के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है. जानते हैं इन गलतियों के बारे में...

how to get rid of black neck: अक्सर लोगों को गर्दन के कालेपन के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. बता दें कि यह कालापन कुछ गलतियों के कारण बढ़ने लगता है. ऐसे में लोगों को गर्दन के कालेपन को बढ़ाने वाली गलतियों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे की गर्दन के कालेपन को बढ़ाने में कौन सी गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं. पढ़ते हैं आगे…

गर्दन के कालेपन को बढ़ाने के कारण

यदि आपकी गर्दन पहले से ही काली है तो ऐसे में आप भूल कर भी रात को सोते वक्त मंगलसूत्र या किसी भी धातु की चैन पहन कर ना सएं. ऐसा करने से गर्दन का कालापन और बढ़ सकता है. अक्सर लोग बाहर धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. यह गलती भी गर्दन के कालेपन को बढ़ा सकती है. ऐसे में आप जब भी धूप के संपर्क में आए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें, इससे कालेपन से बचाया जा सकता है. अक्सर हम गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्क्रब हर बार करने से गर्दन की स्किन लटक सकती है साथ ही निशान बन सकते हैं. ऐसे में आप रोज ऐसा करने से बचें. साथ ही आप हफ्ते में एक बार गर्दन पर स्क्रब और मास्क का इस्तेमाल करें. सख्त कॉलर वाले कपड़े भी गर्दन के कालेपन को बढ़ाने में जिम्मेदार हो सकते हैं. ऐसे में इन कपड़ों को पहनने से बचें कोशिश करें कि राउंड नेक टी शर्ट का इस्तेमाल करें.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है गर्दन के कालेपन को और बढ़ाने में आपके कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती है. ऐसे में इन्हें करने से बचें.

