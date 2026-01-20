Hindi Lifestyle

50 की उम्र में भी ग्लोइंग स्किन और फिट बॉडी! खुल गया राज, ब्रेकफास्ट में ये चीज खाती हैं चित्रांगदा सिंह

कहते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट हमारी सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ऐसे में आज हम जानेंगे कि एक्ट्रेस चित्रांगदा ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं, जिससे वो इतनी फिट रहती हैं.

Chitrangda Singh Breakfast: आज के समय में सभी अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं. ऐसे में हर कोई अपने खाने-पीने का खास ध्यान रखता है. कहते हैं सुबह की पहली मील यानी ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है, ये दिन का पहला हिस्सा होता है, जो पूरे दिन का मूड और एनर्जी सेट करता है.

हर कोई अपने दिन की शुरुआत अलग-अलग तरीके से करता है, कोई सुबह गुनगुना पानी पीकर स्ट्रेचिंग करता है तो कोई हल्का-फुल्का नाश्ता करता है. ये छोटी-छोटी आदतें लंबे समय में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भले ही फिल्मों में इन दिनों ज्यादा एक्टिव न हों, लेकिन ये अपनी फिटनेस के लिए आज भी चर्चा में रहती हैं. 50 साल की उम्र में भी वो 21 साल एक्ट्रेसेस को फिटनेस के मामले में टक्कर देती हैं अदाकारा एक सिंपल लेकिन पावरफुल मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हैं.

इस उम्र में इनकी चमकदार स्किन और फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और सोचता है कि एक्ट्रेस कुछ स्पेशल करती होंगी. हालांकि ऐसा नहीं है वो हेल्दी खाने पर विश्वास करती हैं. हाल ही में उन्होंने Let’s Talk With Namitaa पॉडकास्ट में अपनी सुबह की रूटीन के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वो फिट रहने के लिए कुछ खास नहीं करती हैं, बल्कि कुछ आदतों को अपनाती हैं. उनकी ये आदतें बहुत आसान हैं और घर में मौजूद चीजों से बन जाती हैं.

चित्रांगदा सिंह की मॉर्निंग रूटीन क्या है?

पॉडकास्ट में चित्रांगदा सिंह ने अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में खुल के बात की. उन्होंने बताया कि वो दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करती हैं. वो बताती हैं मैं एक बड़ा मग गर्म पानी पीती हूं. हालांकि इसके लिए मैं रात में जीरा (cumin) और अजवाइन (carom seeds) को भिगो देती दूं और फिर सुबह उबाल लेती हूं, इसके बाद इसमें नींबू डालकर पीती हूं.

ये पानी पीने के बाद मैं भीगे हुए बादाम खाती हूं. फिर ब्रेकफास्ट में एक कीवी और एक छोटी कटोरी में पपीता खाती हूं. यहीं मेरा सुबह का नाश्ता है. ये सब बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें ढेर सारे फायदे हैं, जैसे –

गुनगुना पानी बॉडी को हाइड्रेट करता है और डाइजेशन शुरू करता है.जीरा और अजवाइन गैस, ब्लोटिंग कम करते हैं और पेट साफ रखते हैं

नींबू विटामिन C देता है, जो स्किन के लिए अच्छा है

भीगे बादाम प्रोटीन और हेल्दी फैट्स देते हैं

कीवी और पपीता फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स से भरपूर होते हैं, जो पाचन और स्किन ग्लो के लिए कमाल के हैं

ऐसे में चित्रांगदा के इस रूटीन को देखकर पता चलता है कि वेलनेस के लिए महंगे प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लिकेटेड चीजों की जरूरत नहीं होती है. बस रोजाना की कुछ छोटी-छोटी आदतें और घरेलू सामान काफी हैं. ये सब करने से एनर्जी हाई रहती है और स्किन भी ग्लो करती है और बॉडी हेल्दी बनी रहती है.

