नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करती हैं माधुरी दीक्षित? जानिए उनकी वायरल डिश की स्पेशल रेसिपी

What Does Madhuri Dixit Like To Eat For Breakfast: नाश्ते में माधुरी दीक्षित को एक खास चीज खाना बड़ा ही पसंद है, जिसको आप भी आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए वायरल रेसिपी जान लिजिए.

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(Pic credit-AI)

What Does Madhuri Dixit Like To Eat For Breakfast: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी दमदार एक्टिंग और डांस के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है. एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल का भी वो खास ध्यान रखती हैं. सोशल मीडिया पर उनके फूड और फिटनेस से जुड़े वीडियो भी अक्सर वायरल होते रहते हैं. क्या आप ये जानते हैं कि माधुरी को नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद होता है? अगर नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें उनको सबसे पहले कांदा पोहा खाना बेहद ही पसंद है क्योकि वह हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता होता है. अगर आप भी दिन की शुरुआत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट से करना चाहते हैं, तो इसको बनाने की एक आसान रेसिपी आपको बताते हैं, जिससे आप टेस्टी सा नाश्ता बना सकते हैं.

कांदा पोहा बनाने के लिए सामग्री

अगर आप माधुरी दीक्षित स्पेशल कांदा पोहा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- 2 कप मोटा पोहा, छोटे आकार के प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च, 8-10 करी पत्ते, 2 बड़े चम्मच भुनी मूंगफली, 1 छोटा चम्मच राई, ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 नींबू, बारीक कटा हरा धनिया, अनार के दाने इन चीजों को आप ले सकते हैं.

कांदा पोहा बनाने की विधि

अगर आप कांदा पोहा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पोहे को छलनी में डालकर अच्छे से धो देना है और फिर पोहा ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, वरना इसका पूरा हलवा बन जाएगा. 5 मिनट के लिए इसको ऐसी अलग छोड़ दें. अब इसको बाद आपको एक कड़ाही में तेल गर्म करना है और फिर इसमें राई को डालकर चटकने के लिए रख देना है और फिर करी पत्ता, हरी मिर्च और मूंगफली डालकर हल्का भून लेना है. इसके बाद बारीक कटे प्याज डालें और उन्हें हल्का गुलाबी होने तक आपको अच्छे से भून लेना है. हल्दी और नमक डालकर भी आपको अच्छे से मिला देना है. भीगा हुआ पोहा कड़ाही में डाल देना है और फिर थोड़ा-सा चीनी भी आपको डाल देनी है. करीब 2-3 मिनट धीमी आंच पर इसको पकाने के लिए रख देना है. पोहा बनकर तैयार है इसको थाली में डालकर ऊपर से नींबू का रस, हरा धनिया और अनार के दाने को डाल देना है. अपनी डाइट में वो यही चीज शामिल करती हैं. आप भी नाश्ते के लिए रोजाना इसको बनाकर खा सकते हैं, ये काफी ज्यादा हेल्दी होता है.