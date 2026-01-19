Hindi Lifestyle

सोने से पहले लौंग पानी पीने से क्या होता है? 2 हफ्ते में शरीर में होंगे ये 6 बड़े बदलाव, आप भी देखकर रह जाएंगे दंग

Clove Water benefits:आपने अक्सर लौंग के सेहत से जुड़े फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको लौंग के पानी के फायदों के बारे में पता है? आज हम बताएंगे कि अगर आप सोने से पहले लौंग का पानी पीते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं.

लौंग को औषधीय गुणों से भरपूण माना जाता है. इससे जुड़े हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने लौंग के पानी से जुड़े फायदों के बारे में जाना है? शायद आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हों, लेकिन लौंग का पानी पीना एक पुराना और आसान घरेलू नुस्खा है. इस पानी को बनाना बेहद आसान है साथ ही साथ ये काफी उपयोगी भी है. ये पानी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद यूजेनॉल जैसे तत्व पाचन सुधारते हैं, नींद अच्छी लाते हैं और शरीर को मजबूत बनाते है. आइए आसान भाषा में जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और आप इसे सोने से पहले पीते हैं तो इससे क्या-क्या फायदे होते हैं.

ब्लड शुगर करे कंट्रोल-

आज को समय में हम में से कई लोग हाई ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं. अगर आप इससे परेशान हैं तो लौंग का पानी आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर बनाती है. इससे शुगर लेवल स्थिर रहता है, खासकर जो लोग हल्की-फुल्की शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें इसका सेवन करना चाहिए.

पेट के एंजाइम्स को सक्रिय करे-

रात में सोने से पहले लौंग का पानी पीने से पेट के एंजाइम्स सक्रिय होते हैं, जिसके चलते इससे रात भर गैस, ब्लोटिंग या अपच की समस्या कम हो जाती है. सोते समय पेट हल्का रहता है तो अच्छी नींद आती है.

गहरी नींद के लिए-

अगर आपको भी सोने में परेशानी होती है या बार-बार नींद टूटती है तो सोने से पहले लौंग का पानी पीना शुरू कर दें. दरअसल में लौंग में मन को शांत करने वाले गुण होते है. ये दिमाग और शरीर को रिलैक्स करता है, तनाव कम करता है और अनिद्रा की समस्या में राहत देता है. कई लोग कहते हैं कि इससे रात भर आराम मिलता है.

इम्यूनिटी मजबूत करे-

अगर आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं तो आपको आपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की जरूरत है. ऐसे में आपके लिए लौंग का पानी लाभकारी हो सकता है. लौंग में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल तत्व होते हैं. रोज पीने से शरीर इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों से बेहतर लड़ पाता है.

मुंह की सेहत में सुधार-

अगर आपको मुंह से जुड़ी कोई परेशानी है तो लौंग का पानी पीना शुरू कर दें. लौंग बैक्टीरिया मारने में माहिर मानी जाती है. रात को पीने से मुंह की बदबू कम होती है और दांत-मसूड़ों की छोटी-मोटी समस्या दूर रहती है.

सूजन और दर्द में राहत-

लौंग में मौजूद यूजेनॉल नाम का तत्व सूजन कम करता है. इससे जोड़ों का हल्का दर्द या शरीर में सूजन कम हो सकती है.

कैसे बनाएं लौंग का पानी?

सबसे पहले एक बर्तन में पानी लें और इसे अच्छे से उबाल लें

उसमें लौंग डालकर धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक उबालें

आंच बंद करके थोड़ा ठंडा होने दें, फिर छान लें

गुनगुना रहते हुए सोने से पहले पी लें

स्वाद बढ़ाने के लिए: आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या शहद मिला सकते है

ये लोग दें ध्यान-

ज्यादा चीनी या मीठा न मिलाएं

अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है, कम ब्लड शुगर है या ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछ लें

प्रेग्नेंट महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें

अगर कोई एलर्जी या पेट में जलन हो तो बंद कर दें

