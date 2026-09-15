रोजाना 1 कटोरी उबले काले चने को खाने से क्या होगा? मांसपेशियों को भी मिलती है मजबूती

Boiled Black Chana Benefits: अगर आप रोजाना 1 कटोरी उबले काले चने को खाते हैं, तो आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/what-happens-if-you-eat-a-bowl-of-boiled-black-chana-daily-health-care-tips-in-hindi-8524998/ Copy

Boiled Black Chana Benefits: अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी और संतुलित रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना 1 कटोरी उबले काले चने को खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. भारतीय घरों में काले चने को लंबे समय से अलग-अलग तरह से खाया जाता है और इसको लोग अपने-अपने हिसाब से बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही साथ काले चने में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जो आपको कई बीमारियों से बचाता है और मांसपेशियों को भी फिट रखता है. भिगोकर, उबालकर, चाट बनाकर या सब्जी के रूप में लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप रोजाना 1 कटोरी उबले काले चने को खाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

रोजाना 1 कटोरी उबले काले चने को खाने के फायदे

1. लंबे समय तक पेट भरा महसूस

रोजाना 1 कटोरी उबले काले चने को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपका पेट लंबे समय तक भरा-भरा रहेगा. अगर आप वजन मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक बेस्ट रहेगा.

2. आयरन और अन्य पोषक तत्वों का स्रोत

काले चनों में भरपूर मात्रा में आयरन और अन्य पोषक तत्वों का स्रोत पाया जाता है, जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. चनों के साथ विटामिन C से भरपूर चीजें जैसे नींबू, आंवला या कुछ सब्जियां भी मिल सकती है.

3. फाइबर से भरपूर

अगर आपके शरीर में फाइबर की कमी हो गई है, तो आपको रोजाना काले चनों का सेवन करना चाहिए. फाइबर पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज और नियमित मल त्याग के लिए भी आपके लिए जरूरी साबित होता है.

4. ब्लड शुगर मैनेजमेंट

ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी रोजाना की डाइट में काले चनों को जरूरी शामिल करना ही चाहिए. काले चनों में फाइबर और प्रोटीन होने की वजह से इन्हें संतुलित भोजन का हिस्सा भी बना सकते हैं.

5. मांसपेशियों को ताकत

आपकी मांसपेशियों को ताकत देने के लिए भी रोजाना काले चने का सेवन करना ही चाहिए. प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों समेत कई पोषक तत्वों को बढ़ाने का भी काम करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.