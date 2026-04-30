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What Is Bengal Famous Plastic Chutney Know Easy Recipe

क्या है बंगाल की मशहूर प्लास्टिक चटनी? जिसे बड़े चाव से खाते हैं वहां के लोग

What Is Bengal Famous Plastic Cutney: हर जगह के खान-पान की बात ही कुछ अलग होती है. आज हम आपको बंगाल की मशहूर प्लास्टिक चटनी के बारे में बताते हैं, जिसे वहां के लोग खाना बड़ा पसंद करते हैं.

What Is Bengal Famous Plastic Cutney: पश्चिम बंगाल के खाने को चखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. वहां पर एक खास तरह की चटनी बनाई जाती है, जिसे ‘प्लास्टिक चटनी’ के नाम से जाना है. ये नाम सुनने में आपको थोड़ा का अजीब लगा होगा लेकिन वहां के लोग इसको बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये प्लास्टिक से बनाई जाती है? तो आपको बता दें इसका प्लास्टिक से कोई संबंध नहीं है. आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि इस चटनी को क्यों ‘प्लास्टिक चटनी’ कहा जाता है और इसको घर पर बनाने की आसान रेसिपी क्या है? इसको बनने में केवल 5 मिनट का समय लगता है. आप भी बनाकर देखिए.

क्या है बंगाल की मशहूर प्लास्टिक चटनी?

पश्चिम बंगाल में प्लास्टिक की चटनी काफी ज्यादा फेसम है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. प्लास्टिक होने की असल वजह ये है कि पपीते के स्लाइस को चीनी में डुबोने के बाद ये प्लास्टिक जैसी दिखाई देने लगती है, जिस कारण इसको प्लास्टिक चटनी का नाम दिया गया है. इस चटनी को लोग त्योहारों, शादी-ब्याह या खाने के साथ भी बनाकर खाते हैं.

कैसे बनाई जाती है बंगाल की मशहूर प्लास्टिक चटनी?

सामग्री

इसको बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- कटा हुआ आधा कच्चा पपीता, चीनी, पानी, नमक, नींबू रस, किशमिश-काजू ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.

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बनाने की विधि

बंगाल की मशहूर प्लास्टिक की चटनी को घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है. इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़े बाउल में चाशनी को तैयार कर लेना है और फिर पपीते के स्लाइस को इसमें भिगाकर गैस पर हल्की आंच में पकने के लिए रख देने हैं. फिर इसके बाद इसमें काजू, किशमिश, नींबू का रस डालकर पकाना है और 5 मिनट के बाद गैस बंद करके इसको कांच की कटोरी में निकाल लेना है. इसमें आप हल्का सा नमक अपने हिसाब से एड कर सकते हैं. अब आपकी बंगाल की मशहूर प्लास्टिक चटनी झटपट से बनकर तैयार है. इसको आप चाहे तो खाना खाने के बाद मीठे के लिए खा सकते हैं. बंगाल में इस स्वादिष्ट चटनी के बिना खाना अधूरा सा लगता है. आप अगर बंगाल गए हैं और आपने इस चटनी को नहीं खाया है, तो फिर क्या ही खाया. इसको बनाने में केवल 5 मिनट का ही समय लगता है.

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